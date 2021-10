Comprare un appartamento a Lodi: guida per l'acquisto

Acquistare casa non è un'impresa semplice ed occorre fare un'analisi degli aspetti positivi e negativi per cui scegliere un immobile rispetto ad un altro.

Lodi è una città che offre una vasta scelta di immobili, oltre ad opportunità dal punto di vista formativo e lavorativo.

Ci sono alcuni criteri importanti nella scelta come il costo della casa al mq, le migliori zone dove comprare e quelle ricche di servizi. Per questo motivo analizziamo nel dettaglio questi parametri e dove puoi trovare gli annunci TOP sulla base delle tue esigenze.

Scegliere correttamente avrà anche dei vantaggi a lungo termine ed il nostro articolo ti consentirà di ottimizzare i tempi della tua selezione di annunci e sarà una guida per l’acquisto.

Acquistare casa a Lodi: quali sono i motivi principali

Perchè acquistare casa a Lodi? Questa è una delle domande che si pongono la maggior parte delle persone quando scelgono di comprare un appartamento a Lodi.

In particolare possiamo parlare di quattro fattori che incidono sulla scelta dell'acquisto: posizione geografica favorevole, buona qualità della vita, presenza di molte industrie e vivibilità. Vediamo ora nel dettaglio cosa si vuole intendere con questi aspetti.

Quando si parla di posizione geografica favorevole si vuole sottolineare che Lodi gode di una buona posizione, centrale e a poca distanza dalle principali città della Lombardia.

Perciò vivere a Lodi è un ottimo compromesso per i lavoratori, studenti e pendolari di Milano, soprattutto perché i prezzi sono più abbordabili.

Un altro motivo altrettanto importante è la qualità della vita, siccome Lodi si classifica al ventesimo posto in italia e al quarto in Lombardia. Un motivo ben valido per investire il proprio denaro.

Anche la presenza di numerose industrie può essere un ottimo motivo per acquistare a Lodi, dal momento che ci sono molte industrie nell'ambito cosmetico, lattiero-caseario, agricolo, di allevamento e artigianali.

Ugualmente il settore terziario è molto attivo e permette opportunità di crescita lavorativa.

Infine il concetto di vivibilità si riferisce all'atmosfera tranquilla, presenza di infrastrutture e servizi, città quindi adatta a chi non ama vivere nel caos.

Zone consigliate per acquistare un appartamento a Lodi

Scegliere la zona adatta alle proprie intenzioni richiede un tempo notevole.

Per tale ragione in questa sezione vi consigliamo quali sono le migliori zone dove acquistare un appartamento a Lodi.

Di seguito le più gradite e che garantiscono un tenore di vita modesto, in qualità di servizi ed opportunità.

Centro storico: tra le zone di grande valore storico e culturale, il centro storico è quella che spicca maggiormente.

Questa è l'area più viva della città, dove sono presenti negozi, ristoranti e servizi di ogni tipologia.

Albarola : se cerchi un quartiere moderno questo è quello giusto, dotato di ottimi servizi, dove negli ultimi anni vi è stata una riqualificazione edilizia. Inoltre ci sono molte aree verdi e luoghi di ritrovo.

: se cerchi un quartiere moderno questo è quello giusto, dotato di ottimi servizi, dove negli ultimi anni vi è stata una riqualificazione edilizia. Inoltre ci sono molte aree verdi e luoghi di ritrovo. Frazioni: qui troverete abitazioni indipendenti e semindipendenti, dotate di un ampio spazio ed aree esterne.

Zona della città ben collegata dai servizi di trasporto e dove regna un'atmosfera serena per chi ama la tranquillità e la natura.

Cadamosto: zona più lontana dal centro storico ma dove potrete vivere in tranquillità e lontani dal caos. E' una soluzione perfetta per chi ha una famiglia è vuole godersi un panorama immerso nel verde.

Quanto costa al mq un appartamento a Lodi?

Tra le varie zone e quartieri presenti nella città, certamente vi sono quelle dove è più consigliato vivere e quelle dove è sconsigliato.

Perciò vediamo un elenco di quelle più apprezzate sia dai residenti che da chi ha intenzione di acquistare casa ed i rispettivi costi al metro quadro:

Centro storico € 1.950 /m²

San Fereolo € 1.650 /m²

San Bernardo € 1.600 /m²

Piazza Albarola € 1.700 /m²

Fanfani € 1.900 /m²

Viale Pavia € 1.750 /m²

Città bassa € 1.850 /m²

Corso Mazzini € 1.900 /m²

Faustina € 1.950 /m²

Paderno € 2.100 /m²

Se vuoi comprare un appartamento a Lodi, scegli ImmobiliOvunque.it, il portale degli annunci immobiliare tra i più visitati in Italia.