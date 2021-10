Ventimiglia: dopo lo schianto in via Gallardi sarà pesantemente multato il 21enne che ha distrutto ieri quattro auto

E’ stato fermato poco dopo la sua ‘scorribanda’ in via Gallardi, il 21enne L.F. che ieri sera intorno alle 22 (l’anticipazione QUI) ha provocato con la sua Mini gravi danni a quattro auto in via Cavour a Ventimiglia, per proseguire poi la sua folle corsa e picchiare contro un muro, vicino a dove abita.

Il giovane è stato fermato dai Carabinieri, che si erano messi al suo inseguimento ed è stato chiesto per lui l’intervento di un’ambulanza, che lo ha portato in ospedale a Sanremo per le ferite riportate. I militari hanno chiesto gli esami tossicologici che vedranno i risultati tra qualche giorno.

Al momento gli è stata ritirata la patente, contestata la fuga in caso di incidente, che prevede una multa. I Carabinieri stanno ascoltando anche alcuni testimoni e visioneranno le immagini di alcune telecamere e, molto probabilmente per lui scatteranno nuove sanzioni.