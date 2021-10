CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 26 ottobre 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nella immagini il film all'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- TIME IS UP – ore 17.15 - 19.30 – 21.45 - di Elisa Amoruso - Bella Thorne, Benjamin Mascolo, Sebastiano Pigazzi, Roberto Davide, Nikolay Moss – Drammatico/Romantico - "Vivien e Roy sono due adolescenti dalle personalità apparentemente opposte. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati…”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BABY BOSS 2 - AFFARI DI FAMIGLIA – ore 16.30 – di Tom McGrath – Animazione - "I fratelli Templeton sono ormai diventati adulti e si sono allontanati l'uno dall'altro. Tuttavia un nuovo Baby Boss, con un approccio all'avanguardia, si affaccia sulla scena e i Templeton si riavvicineranno, rivalutando il significato della famiglia e scoprendo che cos'è che vale veramente…”

Voto della critica: ***

- HALLOWEEN KILLS – ore 19.00 - 21.30 – di David Gordon Green - con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann, Anthony Michael Hall - Horror - "Pochi minuti dopo che Laurie Strode, sua figlia Karen e la nipote Allyson hanno lasciato il mostro mascherato Michael Myers ingabbiato e bruciato nel seminterrato, Laurie, gravemente ferita e convinta di essersi finalmente liberata per sempre del pericoloso killer, viene portata d'urgenza in ospedale. Michael, però, non è morto ed è riuscito a liberarsi riprendendo il suo rituale bagno di sangue. Mentre Laurie combatte il suo dolore e si prepara a difendersi, ispira tutta Haddonfield a ribellarsi contro il mostro inarrestabile. Le donne Strode si uniscono così a un gruppo di altri sopravvissuti formando una folla di vigilanti che darà la caccia a Michael cercando di farla finita una volta per tutte…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- VENOM - LA FURIA DI CARNAGE – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Andy Serkis - con Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham – Azione/Fantascienza/Horror - "Il giornalista Eddie Brock si reca in prigione per intervistare il serial killer Cletus Kasady che sta per essere condannato a morte. Durante l'esecuzione qualcosa va per il verso storto e Kasady diventa l'ospite umano di un altro simbionte alieno, Carnage, alimentando in questo modo una nuova escalation di violenza e delitti…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- NO TIME TO DIE – ore 17.00 - 21.00 – di Cary Joji Fukunaga – con Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Christoph Waltz – Azione/Avventura/Thriller - "James Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivelerà essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso nemico armato di una nuova e pericolosa tecnologia…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA – ore 17.00 - 19.00 – di Jean-Philippe Vine, Sarah Smith - Animazione - "Barney è un impacciato studente delle medie e Ron è il suo nuovo dispositivo che cammina, parla e si connette digitalmente e dovrebbe essere il suo ‘migliore amico pronto all'uso’. Nell'era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia…”

Voto della critica: ***

- THE LAST DUEL – ore 21.15 – di Ridley Scott - con Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver, Jodie Comer, Harriet Walter, Nathaniel Parker - Drammatico - "Jean de Carrouges è un rispettato cavaliere noto per il suo coraggio e la sua abilità sul campo di battaglia. Jacques Le Gris è uno scudiero normanno la cui intelligenza ed eloquenza lo rendono uno dei nobili più ammirati a corte. Quando la moglie di Carrouges, Marguerite, viene ferocemente violentata da Le Gris, si rifiuta di rimanere in silenzio, facendosi avanti per accusare il suo aggressore: un atto di coraggio e di sfida che mette in pericolo la sua vita. Il conseguente processo per combattimento, un estenuante duello all'ultimo sangue tra i due uomini, mette il destino di tutti e tre nelle mani di Dio…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- MARILYN HA GLI OCCHI NERI – ore 17.00 - 19.00 - 21.00 – di Simone Godano - con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Thomas Trabacchi, Mario Pirrello, Andrea Di Casa - Commedia - "Clara è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d'ira. Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo. Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per le imprese di successo. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l'unione può portare a risultati incredibili. E chissà, magari anche all'amore…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ARIAFERMA – ore 21.00 – di Leonardo Di Costanzo - con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De Francesco - Drammatico - "Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un'atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

