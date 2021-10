Sanremo: per 'Ottobre di Pace 2021' mercoledì prossimo, proiezione film 'I racconti di Parvana'

L’Ottobre di Pace 2021, dedicato quest’anno al tema “Se non si costruisce la pace le guerre non finiscono mai”, dopo l’incontro con la giornalista Laura Silvia Battaglia, testimone oculare della situazione in Afghanistan, propone un film sullo stesso tema, “I racconti di Parvana”. Sarà in programmazione al cinema Ariston Roof 4 mercoledì 27 ottobre alle ore 17.00, 19.30, 21.00.