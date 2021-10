Covid in Liguria: in provincia di Imperia 19 nuovi positivi su 69, ancora stabile il dato dei ricoveri in Ospedale

Cresce lievemente il numero totale dei positivi in provincia di Imperia. Nelle ultime 24 ore, nella riviera dei fiori si sono registrati 19 del 69 nuovi positivi in Liguria. Il dato è emerso a fronte di 2.458 tamponi molecolari e 12.374 tamponi antigenici rapidi. Quindi stiamo parlando di un nuovo positivo ogni 35,63 tamponi e una percentuale del 2,8%. Nelle altre province si registrano 11 nuovi positivi sul savonese, 28 sull'area di Genova, e 8 su La Spezia, oltre a 3 non riconducibili alla residenza in Liguria.

Sul fronte degli altri indici sulla diffusione del Covid nella nostra regione. Oggi per fortuna non si registrano morti. In provincia di Imperia, cresce il numero delle persone in sorveglianza attiva domiciliare ma rimane stabile il numero dei ricoverati in Ospedale.