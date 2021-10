Sanremo: è il giorno della 'prima' per il 44° Premio Tenco: Bersani: “Per me rappresenta un inizio fortunato”, Ruggeri: “Qui si respira libertà” (Foto)

Dopo un anno di stop forzato oggi il Premio Tenco tornerà davanti al proprio pubblico. È il giorno dell'esordio e, come da tradizione, ad aprire gli appuntamenti è stata la conferenza stampa delle 12 nella sede del Club Tenco.



Sul palco, presentati da Antonio Silva e Steven Forti, anche Samuele Bersani, tra i 'big' del Tenco 2021. Bersani ha ricordato i suoi inizi proprio alla Rassegna della Canzone d'Autore che l'ha visto protagonista ben prima della sua ascesa. “Il Tenco per me rappresenta un inizio fortunato” ha dichiarato Bersani nella sede del Club.



Tra i grandi nomi della prima serata anche Enrico Ruggeri, pronto al ritorno al Tenco dopo anni di assenza e un mai nascosto rapporto di amore-odio con il Club. “Qui c'è una libertà che non si respira sempre - ha dichiarato Ruggeri questa mattina - il Festival di Sanremo è un mezzo, il Tenco è un fine”.



La serata sarà a dir poco ricca. Sul palco dell'Ariston saliranno: Samuele Bersani, Piero Brega, Gianni Coscia, Fratelli Mancuso, Giovane Orchestra “Note Libere”, Madame, Enrico Ruggeri, Peppe Voltarelli.

Nel pomeriggio, alle 15, nella sede della ex stazione Relazione di Mirella Conenna: “Le traduzioni da Brassens” di Fausto Amodei con Fausto Amodei e Carlo Pestelli Una canzone senza aggettivi: tavola rotonda, aperta al pubblico con giornalisti musicali, condotta da Francesco Paracchini, Paolo Talanca e Marinella Venegoni.

Alle 18, nella ex chiesa di Santa Brigida, spettacoli alla Pigna con Fausto Amodei e Carlo Pestelli: “Le versioni in italiano e dialetto torinese di Fausto Amodei”.





IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 44° PREMIO TENCO

GIOVEDÌ 21

Ore 12, Sede Ex Stazione Conferenze Stampa di mezzogiorno

Ore 15, Sede Ex Stazione Relazione di Mirella Conenna:

Le traduzioni da Brassens di Fausto Amodei con Fausto Amodei e Carlo Pestelli Una canzone senza aggettivi: tavola rotonda, aperta al pubblico con giornalisti musicali, condotta da Francesco Paracchini, Paolo Talanca e Marinella Venegoni

Ore 18, Ex – Chiesa Santa Brigida. Spettacoli alla Pigna

Fausto Amodei e Carlo Pestelli: Le versioni in italiano e dialetto torinese di Fausto Amodei

Ore 21, Teatro Ariston. 44ª Rassegna della canzone d’autore: Samuele Bersani, Piero Brega, Gianni Coscia, Fratelli Mancuso, Giovane Orchestra “Note Libere”, Madame, Enrico Ruggeri, Peppe Voltarelli

VENERDÌ 22

Ore 12, Sede Ex Stazione Conferenze Stampa di mezzogiorno

Ore 15.30 Palafiori Enrico Ruggeri: incontro con i ragazzi

Ore 18, Ex – Chiesa Santa Brigida. Spettacoli alla Pigna Piero Brega: Uno splendido caos

Ore 21, Teatro Ariston. 44ª Rassegna della canzone d’autore

Lucio Corsi, Gianni Coscia, Giovane Orchestra “Note Libere”, Jorge Drexler, Fiorella Mannoia & Danilo Rea, Marisa Monte, Alberto Patrucco, Paolo Pietrangeli, Rusó Sala, Sighanda

Consegna Premio Tenco a Pere Camps

SABATO 23

Ore 12, Sede Ex Stazione Conferenze Stampa di mezzogiorno

Ore 15, Sede Ex Stazione Presentazione del libro di Alberto Patrucco e Laurent Valois AbBRASSENS (Paginauno) con Alberto Patrucco e Daniele Caldarini

Una canzone senza aggettivi: tavola rotonda, aperta al pubblico con Franco Fabbri, Ferdinando Fasce, Emanuele Felice, Luigi Manconi

Ore 18, Ex – Chiesa Santa Brigida. Spettacoli alla Pigna Alberto Patrucco e Sighanda: Canzoni di Brassens in versione francese e italiana con Daniele Caldarini, Alessandro D’Alessandro, Michele Staino

Ore 21, Teatro Ariston. 44ª Rassegna della canzone d’autore

Claudio Bisio, Stefano Bollani, Simona Colonna & Ambra Pintore, Áron Molnár, senza_cri, Setak & Mimmo Locasciulli

Consegna Premio Tenco a Vittorio De Scalzi e Mogol

Presenta: Antonio Silva

Regia: Arturo Minozzi e Giuseppe Marco Albano

Presentazioni spettacoli Santa Brigida: Steven Forti

Conduzione incontri di mezzogiorno: Antonio Silva, Steven Forti

Conduzione pomeriggi: Steven Forti