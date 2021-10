Imperia calcio, mercato vivo: presi due nuovi giocatori. Intanto al 'Ciccione' arriva il Varese ma si ferma anche Di Lauri

C’è il campionato ed anche il calciomercato. E l’Imperia vuole procedere spedita su entrambi i fronti.

Nella mattinata odierna sono arrivate le ufficialità: l'Imperia ha siglato gli accordi con due nuovi giocatori.

Nelle ultime ore, c’è stata una forte accelerata nella trattativa che porterà Mattia Foti, classe 2003, in neroazzurro. L’attaccante esterno, ex Ospedaletti e attualmente in forza alla Sanremese, dovrebbe essere arruolabile da Nicola Ascoli già nel prossimo week-end contro il Derthona. Si tratta del primo tassello del mercato Under, sul quale stanno fortemente lavorando il direttore sportivo Pino Fava ed il direttore generale Alfredo Bencardino.

La dirigenza si muove inoltre alla ricerca di un portiere ed il nome caldo è quello di Simone Caruso. Classe 1999, attualmente svincolato, e 83 presenze in Serie D alle spalle tra Albissola, Lavagnese e Sanremese. Così come confermato proprio da Fava:” Siamo in dirittura d’arrivo con Caruso. Eravamo alla ricerca di un 2003 ma con il mercato dei Professionisti chiuso è diventato tutto più difficile.” Insomma, appare chiaro l’obiettivo di fornire quante più alternative possibili all’ allenatore.

Oggi pomeriggio l’Imperia affronterà il Città di Varese, con fischio d’inizio alle ore 15 allo stadio ‘Ciccione’. La sfortuna sembra accanirsi sugli imperiesi che, dopo Mara e Demontis, dovranno fare a meno anche di Di Lauri che ha accusato uno stiramento nell’allenamento di rifinitura.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte, Mister Ascoli dovrebbe proporre Bova tra i pali con Castaldo che prenderà il posto di Mara al centro e Fazio sulla sinistra. Montanari, sulla linea mediana, e Fatnassi, sulla trequarti, dovrebbero partire dal primo minuto.

Accanto a lui, l’insostituibile Fausto Coppola: la sua magica punizione contro il Borgosesia è entrata nella ‘Top 10 gol del week-end’ della Lega Nazionale Dilettanti. Davanti ci sarà ancora Cappelluzzo.

Di seguito, il comunicato della SSD Imperia:

"La Ssd Imperia annuncia di aver acquisito le prestazioni sportive di Mattia Foti e, al contempo, di aver tesserato Simone Caruso. Entrambi sono a disposizione, da subito, di mister Nicola Ascoli.

Foti, classe 2003, arriva dalla Sanremese. È un trequartista mancino, rapido e dotato di grande tecnica più volte chiamato in rappresentativa nazionale. Prima della Serie D, è calcisticamente esploso all' Ospedaletti con cui ha giocato in Eccellenza.

Caruso è un portiere classe '99 che, nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze importanti in Serie D collezionando oltre 80 presenze con le maglie di Albissola con cui ha vinto lo storico campionato 2017/2018, Lavagnese e Sanremese, per poi trasferirsi in C all'Albinoleffe sua ultima squadra.

A entrambi vanno gli auguri della società neroazzurra."