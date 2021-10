Domenico Abbo non è più Sindaco e potrebbe decadere da presidente della Provincia di Imperia

Domenico Abbo potrebbe decadere come presidente della Provincia di Imperia. La questione si pone a seguito di una recente interpretazione nazionale della norma.

Durante l'ultima tornata elettorale Abbo, non si è presentato alle elezioni di Lucinasco e quindi non essendo più sindaco non potrebbe più ricoprire l'incarico di presidente della Provincia. Una doccia fredda sull'amministrazione provinciale che contava di arrivare alla nuova elezione, il 18 dicembre.