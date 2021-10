Ventimiglia: il Consigliere Cristina D'Andrea lascia Forza Italia "Andrò nel gruppo misto e proseguirò il mandato"

“A mio malincuore, mi trovo costretta ad abbandonare il partito con il quale ho iniziato la mia esperienza politica e amministrativa, del quale ha fatto parte anche mio padre, un partito al quale mi sentiró sempre particolarmente legata”.

Interviene in questo modo Cristina D’Andrea, Consigliere comunale di Ventimiglia, che lascia il partito di Forza Italia, al termine di una serie di polemiche, nate dopo l’assise del 5 agosto scorso, in relazione alla pratica Coop di via Tacito. “Nonostante ciò, non posso che prendere atto della mia sospensione – prosegue - ricevuta senza che sia avvenuta una discussione ‘de visu’, senza che ci sia stato un confronto costruttivo e, soprattutto senza ricevere spiegazioni valide e motivate. Una rottura a seguito della votazione di una pratica, che se non fosse passata, avrebbe causato conseguenze piuttosto negative sull’amministrazione ventimigliese, che riqualifica un’area, migliorandola e, che, non reputo possa essere motivo di una rottura così brusca, mal gestita e comunicata a un proprio membro, attraverso i media, in primis”.

“Probabilmente era prevedibile, in quanto non si sono mai create sinergie positive e costruttive con l’attuale commissario e il direttivo subentrati a quasi due anni dalle amministrative del 2019, che non hanno minimamente contribuito alla mia elezione e, nonostante ciò io mi sono sempre resa disponibile al confronto. Sono sempre stata coerente nelle mie scelte ed ho sempre ragionato con attenzione e in autonomia sulle stesse poiché mi sento responsabile unicamente nei confronti dei miei elettori”.

“Proprio per questo ‘senso di responsabilità’ – termina Cristina D’Andrea - che penso mi contraddistingua, non condivido il modus operandi del mio partito, perciò ho deciso di collocarmi nel gruppo misto, per continuare al meglio il mio mandato, con impegno, tanta voglia di fare e di investire nella mia città, per gli elettori che hanno creduto in me e, per continuare a sostenere al meglio, il mio Sindaco, il mio assessore, la mia amministrazione e la mia maggioranza”.