Obbligo di green pass: il Comune di Badalucco ha riaperto con servizi ridotti al minimo

Questa mattina il comune di Badalucco ha riaperto al pubblico. Il municipio è rimasto chiuso nella giornata di venerdì, in seguito all’adesione totale dei dipendenti comunali allo sciopero per l’introduzione dell’obbligatorietà del green pass sui luoghi di lavoro (LEGGI LA NOTIZIA QUI).



Per il momento la casa comunale riapre per questi due giorni garantendo una presenza minima e servizi limitati. Il sindaco Matteo Orengo e il segretario comunale stanno valutando con attenzione l'evolversi della situazione.



Da mercoledì è prevista la fine della protesta e quindi un graduale ritorno alla normalità, con la macchina comunale pronta a tornare pienamente operativa. Questo l’auspicio da parte degli organi amministrativi. Resta da vedere come si comporterà ciascun dipendente.



Oggi l’unico modo per lavorare è quello di essere in possesso di green pass. La certificazione si può ottenere in due modi: o tramite il ciclo di vaccinazione contro il Covid-19, basta anche la prima dose con emissione del certificato a 15 giorni e validità fino alla seconda dose; oppure attraverso un tampone ma con validità per 48 ore dall'ora del tampone in caso di test antigenico rapido, di 72 ore in caso di test molecolare.