Sanremese calcio, le parole del vice Roberto Correale e del match-winner Diego Larotonda:" Vittoria meritata. Siamo un gruppo importante"

Nel dopo-partita di Sanremese-Saluzzo terminata 2-0, hanno parlato il viceallenatore Roberto Correale e il centrocampista Diego Larotonda.

Il primo si è seduto in panchina per la prima volta in stagione, data la squalifica di Matteo Andreoletti. Esordio vincente dunque per Mister Correale.

Un successo targato Larotonda, classe 2002: uomo-partita con la sua doppietta, coincisa con i primi gol personali tra i grandi

La Sanremese è attesa mercoledì a Gozzano e poi aspetterà in casa la Lavagnese. In un match che probabilmente sarà posticipato a lunedì 25 ottobre, ore 20:00.