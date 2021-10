Viabilità della val Roja in ginocchio: a Ventimiglia il vertice tra sindaci italiani e francesi (Foto e Video)

Dopo le proteste, la minaccia di blocchi stradali e le prime rassicurazioni da parte di Regione Liguria, oggi è il giorno del confronto a Ventimiglia tra i sindaci della val Roja sia italiana che francese.

Come più volte abbiamo scritto, il divario tra i lavori già svolti sul versante francese e quelli solo ipotetici in terra italiana sta scatenando non poco malumore tra i sindaci dei piccoli paesi dell'entroterra che, di fatto, vivono in una sorta di semi isolamento per via di cantieri e lavori quasi infiniti.

I rappresentanti delle amministrazioni locali si sono quindi dati appuntamento per oggi nella città di confine per confrontarsi e, tutti insieme, chiedere interventi concreti. Oltre ai sindaci di Ventimiglia, Olivetta San Michele e Airole, hanno preso parte anche i primi cittadini di Sospel, Tenda, Breil e Saorge. Presente anche il consigliere regionale Laurenze Boetti-Forestier.

La riunione è stata organizzata dal presidente del consiglio comunale di Ventimiglia, Andrea Spinosi, che nei mesi scorsi ha visitato i paesi della val Roja per le tante cerimonie di commemorazione.

L'obiettivo comune è quello di fare squadra, avere un contatto costante e quotidiano per lavorare con una voce unitaria sul problema dei trasporti in val Roja sia su strada che su ferrovia. La promessa comune è quella di un lavoro transfrontaliero costante e il primo appuntamento è già fissato per venerdì prossimo con i tecnici di Anas.

