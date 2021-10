La sanremese Cristina Scocchia (a.d. di Kiko) a La7 dice no al pagamento del tampone ai dipendenti no vax (Video)

Da venerdì tutti i lavoratori avranno l'obbligo di essere in possesso del green pass e, come ampiamente pronosticabile, da giorni il dibattito si è particolarmente inasprito specie in merito al pagamento dei tamponi per chi ha deciso di non vaccinarsi.

Mentre i sindacati spingono per affidare la spesa al datore di lavoro, c'è chi va in direzione contraria come la sanremese Cristina Scocchia, amministratore delegato di Kiko, che ieri sera è intervenuta a La7 durante 'Otto e mezzo', l'approfondimento serale condotto da Lilli Gruber.

La sua posizione è chiara, un netto 'no' al pagamento dei tamponi per i dipendenti che hanno deciso di non vaccinarsi. “Chi decide di non vaccinarsi deve pagare le spese di questa decisione” ha dichiarato in diretta su La7.

Oggi, a poche ore dal suo intervento televisivo, Cristina Scocchia sarà insignita del riconoscimento di Cittadina Benemerita durante la tradizionale cerimonia in programma dalle 16 al teatro dell'opera del Casinò.