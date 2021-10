Oltre duemila presenze alberghiere in città da tutto il mondo per il GEF e la finale di Sanremo Junior (Foto e Video)

Sono stati fermi solo un anno, ma ora sono pronti a ripartire. Il GEF (Global Education Festival) e la finale mondiale di Sanremo Junior sono alle porte, pronti ad accogliere in città oltre duemila persone in arrivo da tutto il mondo.

Nel prossimo fine settimana al teatro Ariston e al teatro dell'opera del Casinò si canterà, si ballerà, si starà insieme, si farà cultura e spettacolo. L’edizione 2021, quella della ripartenza, è stata presentata questa mattina a villa Nobel dal ‘patron’ Paolo Alberti alla presenza di tutti gli organizzatori e dell’assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Silvana Ormea.

Le due manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme anti covid in vigore con l'esibizione del green pass, le mascherine e con tamponi per i partecipanti.

Con il GEF e con Sanremo Junior lo spettacolo, la musica e la canzone tornano in città con un maxi evento che significa anche turismo con la presenza di ragazzi e famiglie da tutto il mondo in un momento di bassa stagione.

Le immagini da Sanremo, inoltre, saranno trasmesse in streaming in tutto il mondo con una massima visibilità via web.

Tulle le informazioni sui siti ufficiali del GEF e di Sanremo Junior.

