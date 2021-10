Sanremo: illuminazione pubblica, lettore denuncia grave incuria in via Pallavicino e corso Trento Trieste

Il nostro lettore Giovanni ci segnala una problematica di incuria su Sanremo.



"Vorrei segnalare il grave grado d'incuria in cui versa l'illuminazione pubblica a Sanremo. Prendiamo via G.Pallavicino e corso Trento e Trieste. Lampioni mancanti delle lanterne da anni, vetri rotti e fili cadenti per non parlare poi della pulizia delle lanterne stesse, forse mai fatta che si presentano opache tanto da dare una luce fiocca. Non oso pensare in periferia. Ho contattato sia il comune di Sanremo che Amaie Energia ma come spesso succede in Italia la responsabilità viene rimpallata da una parte all'altra, non è di nostra competenza, questa la scusante e intanto una città che si dice a vocazione turistica presenta ai turisti uno squallido biglietto da visita.Sarebbe ora d'intervenire".