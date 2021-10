Nel ricordo dell'alluvione 2020 Alternativa Intemelia organizza un incontro sulla gestione degli alvei fluviali

Sabato 16 ottobre Alternativa Intemelia organizza un incontro a tema ambientale sulla gestione degli alvei fluviali. “Ci è sembrato - dichiarano - il modo migliore di onorare l'avversario dell'esondazione del Roia di un anno fa”.

“Lungo la corrente: gestire i fiumi e il loro alveo. Ad un anno dall'alluvione”, questo il titolo dell'incontro in programma alle 17 nella sala parrocchiale di Sant'Agostino.



Alternativa Intemelia propone una riflessione sugli aspetti più importanti della gestione di un alveo fluviale. “A un anno di distanza dalla drammatica esondazione del fiume Roja, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre del 2020 - dichiarano i promotori dell'iniziativa - crediamo che il modo migliore per onorare il sacrificio e le sofferenze di tanti nostri concittadini, sia quello di domandarci seriamente il perché tutto ciò è avvenuto. Abbiamo quindi invitato alcuni esperti del settore che possano illustrare le ragioni scientifiche e fornire le risposte ai tanti dubbi e preoccupazioni che nuovamente ci tormentano, ora che l'autunno è iniziato”.



Gli esperti che presenzieranno all'incontro rispecchiano un approccio il più ampio possibile sul tema: Jean-Marc Terpereau, ingegnere del genio civile, esperto della Val Roia e membro dell'associazione spontanea “Remontons la Roya”, illustrerà gli aspetti più tecnici relativi alle opere di contenimento di un fiume; Paolo Varese Dott. nat. del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale si occuperà degli aspetti ambientali; ed infine Andrea Mandarino dott. nat. del dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell'Università degli studi di Genova, ci illustrerà le criticità dal punto di vista geologico e geomorfologico.



“Ci auguriamo - concludono dall'associazione - che questo incontro sia di interesse per gli amministratori e per i cittadini tutti, uniti nella consapevolezza che il modo migliore di affrontare i cambiamenti, anche i più drammatici, sia quello di conoscerli meglio”.

Uno studio per capire al meglio, per conoscere, un interessante approfondimento scientifico sulle cause e sugli aspetti del corso d'acqua che attraversa Ventimiglia e che è parte integrante della sua morfologia.