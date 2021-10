Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 3 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 3 OTTOBRE

SANREMO



7.00-12.00. Per il XL Trofeo Aristite Vacchino, regata sprint Allievi e Cadetti di canottaggio. Specchio acqueo davanti al Porto Vecchio

9.30. 37° Torneo Internazionale Pallavolo femminile Sanremo Cup Memorial Tessitore. A cura della ASD Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Polo sportivo Mercato dei fiori a Bussana

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

11.00. Per i festeggiamenti del Santo Patrono, Santa Messa alla Bauma di San Romolo

IMPERIA



10.30. Celebrazione della Santa Messa da pare di Don Stefano Caironi con raccolta di elemosine a favore dei poveri al Santuario di Santa Croce al Monte Calvario. L'associazione Società di San Vincenzo de Paoli di Imperia insieme al Gruppo di Volontariato Vincenziano distribuiranno il ricavato alle moltissime persone e famiglie in difficoltà

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



9.30. ‘Bordighera Dog Show’: esposizione canina amatoriale (razze e meticci). Dalle 10.30 alle 18 Dimostrazione di Nosework: giochi di ricerca olfattiva Ludo-Agi Lity®. Giardini Lowe (più info)



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



TAGGIA ARMA



10.00. Quarta edizione della ‘CentropastoreCUP’, manifestazione nata per iniziativa del Centro di Formazione G. Pastore di Imperia per avvicinare i bambini e i genitori al mondo dello sport e a quello della pallacanestro in particolare. Piazza Chierotti (più info)

DIANO MARINA



9.00. ‘Windfestival 2021, International Action Sport Event’ (ultimo giorno della 10ª edizione): grande expo di windsurf, surf, kitesurf, sup, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Lungomare (i dettagli a questo link)

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.3, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 10 ottobre, info 331 9365845

11.00. Partenza dell’ultimo giorno della Regata nazionale RS Feva nello specchio acqueo antistante il Porticciolo di Diano (più info)

16.00 & 17.00. World Folklore Festival 2021 (4ª edizione): sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino (h 16.00) + Esibizione dei gruppi folkloristici sul palco del Molo delle Tartarughe (h 17.00)

CERVO

15.30. Festa dei Nonni e dei Bambini di tutte le età: pomeriggio dedicato a giochi, ricordi e racconti di quando a Cervo c’erano gli asini, con la partecipazione del ‘raccontastorie’ Massimo Ivaldo + laboratori ludico-ricreativi ‘Tutelare l’ambiente per tutelare i nostri nonni’ a cura di Studiolambiente. Asineria ENDAS di Cervo, ingresso gratuito con autocertificazione, info 349 7355124 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

COSIO D’ARROSCIA

10.00. Ultimo giorno della seconda parte del laboratorio internazionale di arti Trasformatorio, giunto alla 6a edizione, e all’esordio nel territorio Ligure- Partecipano visual artist, compositori, musicisti, fotografi, scrittori, videomaker, architetti (altre informazioni a questo link)

DOLCEACQUA



10.00-15.00. ‘Caccia ai Tesori Arancioni’: grande caccia al tesoro alla scoperta di luoghi, persone e sapori della splendida località certificata dal Touring Club Italiano. Ritrovo in piazza Garibaldi, info 348 9691560 (più info)

10.00-20.00. Mostra fotografica ‘Linee & frammenti’ di Marta La Veneziana con due distinti concept: ‘Time’ & ‘La Linea Sottile’. Pinacoteca Morscio, Via Doria 10, fino al 10 ottobre (venerdì 16/20, sabato e domenica 10/12.30-14.30/20) ingresso gratuito con esibizione del Green Pass

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622

MOLINI DI TRIORA

15.30 & 17.00. ‘Casa Balestra si tinge di giallo’: presentazione libro ‘Il Caso Voronoff’ di Francesco Basso (h 15.30) + presentazione libro ‘Giallo Arma di Taggi - Taggia’s Weapon’: otto racconti noir carichi di suspence. Presentazione a cura di Eugenio Ripepi con Francesco Basso e Marino Magliani. Casa Balestra, via Case Soprane 13, prenotazione obbligatoria al 334 9324232, richiesto green pass

TRIORA

9.30. ‘Da Triora a Cetta al grande castagno’: escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Triora all’ingresso del paese oppure alle ore 8.30 alla Stazione FS di Taggia, info 338 1375423 (più info)

FRANCIA

MONACO

9.00. 32ª edizione degli SPORTEL Awards 2021: tre giorni eventi aperti al pubblico. In programma: la Cerimonia degli Sportel Awards, conferenze, incontri esclusivi, sedute per dediche, proiezioni ecc. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 ottobre (per saperne di più cliccare questo link)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Daniel Lozakovich al violino. In programma: De Sabata Victor, Sibelius Jean e Debussy Claude. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 4 ottobre (più info)



10.00-19.00. ‘Id-Weekend’: ultimo giorno del salone dedicato a turismo, gastronomia, sostenibilità, sport, accoglienza, artigianato e business model con 80 spazi d’esposizione e uno totalmente dedicato all’Italia. Porto cittadino, ingresso gratuito (più info)





