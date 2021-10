Rezzato (BS): torna l’Adaci CPO Lounge

È l’appuntamento annuale per i CPO delle più grandi aziende italiane e multinazionali; ieri si è svolta la premiazione e oggi, 1 ottobre, sempre a Villa Fenaroli, avrà luogo un convegno sulle best practices e il futuro della funzione acquisti.

La manifestazione ha l’obiettivo di trasmettere ad ogni manager della supply chain una visione sul futuro della professione e con l'occasione vengono consegnati, nella sessione dedicata all'Excellence Awards of Procurement & Aupply management, gli alti riconoscimenti alle aziende in gara.

Fabrizio Santini, Presidente Nazionale ADACI “L’Excellence Award del Procurement e Supply Management è un’opportunità unica per celebrare i risultati di una squadra o di un progetto. Nel 2020 i professionisti del supply management hanno dimostrato di essere dinamici, agili nell’adattarsi al contesto e di contribuire agli obiettivi aziendali. È il momento di prendersi un riconoscimento”

Federica Dallanoce Vice Presidente ADACI “La supply chain è un laboratorio di nuove esperienze e di continua innovazione. Affrontiamo tante sfide di competitività, valore, sostenibilità e innovazione, il premio è un riconoscimento alla determinazione del procurement teams e alle persone che hanno saputo anticipare il futuro”

Ancora Santini: “CPO Lounge di ADACI ha l’obiettivo di costruire un sistema di relazioni per promuovere lo scambio di esperienze ed informazioni tra i responsabili di funzione del supply management, esperti e professionisti e di diffondere e mantenere lo spirito della collaborazione tra i propri membri.”

La Dallanoce ribadisce: “La nostra funzione è in continua evoluzione, ha il potere di introdurre e l'innovazione, mitigare i rischi, accrescere la sostenibilità e contribuire all'accelerazione dei processi di business. “

Oltre a numerosi CPO di aziende italiane ed internazionali, figurano tra gli ospiti:

Prof. Elio Borgonovi (Senior Professor Università Bocconi)

Prof. Carlo Cottarelli (Università Cattolica)

Dr. Tommaso Ghidini (Head of the Structures, Mechanisms and Materials Division, European Space Agency – ESA)

Dott.ssa Eleonora Rizzuto (Direttore sostenibilità Bulgari e LMVH Italia, Chief Ethics and Compliance Officer)

Angelo Michele Ristuccia (Comandante della Divisione Vittorio Veneto)

Elisabetta Rotolo (CEO e Founder MIAT)

Marco Monga (Human Capital and Organization Director Istituto Italiano di Tecnologia)

Il programma di oggi:







h. 9.00 - Apertura Convegno

Federica Dallanoce - Vice Presidente Nazionale ADACI

Fabrizio Santini - Presidente Nazionale ADACI

Vincenzo Genco - Presidente ADACI Sezione Lombardia e Liguria

Alberto Carpinetti - Presidente ADACI Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

h. 9.30

Innovazione e Logistica: alla ricerca di un secondo pianeta - Keynote Speaker: Tommaso Ghidini, Head of the Structures Mechanisms and Materials Division at European Space Agency – ESA

Organizzare e progettare una soluzione alternativa, comporta una enorme sfi da logistica che coinvolge enti spaziali, studi di ricerca applicata, industria e risorse a cui sono affi dati obiettivi sfi danti, da pianifi care, coordinare e seguire. Il progetto Apollo aveva portato la gestione di progetti a una nuova dimensione, ora siamo alla prossima evoluzione. Le operazioni logistiche di terra, aria, mare e spazio sono domini che rimarranno ancora separati? Quale sarà l’evoluzione della logistica? In presenza di risorse limitate, come possiamo rigenerare le risorse, evitare vulnerabilità negli approvvigionamenti, contrastare concorrenti, essere tempestivi nel reagire e creare nuove prospettive?

h.10.00 - PANEL SESSION

Chair: Federica Dallanoce, Vice Presidente ADACI

Giacinto Carullo, Chief Procurement & Supply Chain Officer at Leonardo Company Spa

Chiara Catellani, Head of Sales, Customer Service & Marketing at DHL Freight

Pasquale Salvione, Global Head of Procurement at Webuild

Mariella Mengozzi, Director MAUTO - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino

Giampiero Volpi, Strategic Business Analyst Niuma

Q&A

h.11.00

Innovare e stimolare il potenziale creativo delle organizzazioni - Keynote Speakers: Marco Monga, Human Capital and Organization Director presso Istituto Italiano di Tecnologia e Elisabetta Rotolo, CEO e Founder MIAT

La vera innovazione diffonde qualcosa di utile e positivo, agisce velocemente e modifi ca progetti e orizzonti temporali dell’agire delle organizzazioni. Nel concretizzare l’innovazione, il procurement ha un ruolo fondamentale in quanto facilitatore e decisore interno alle organizzazioni, coglie i benefici e li traduce in valore economico per l’impresa. Meeting virtuali, chatbox, servizi di manutenzione remoti, visite e audit virtuali, formazione in realtà aumentata, Sport, Viaggi, Entertainment, shop experience sono mondi che hanno affiancato lo spazio fisico al virtuale. La pandemia ha ridotto gli spostamenti, ridotto gli spazi in presenza, sono cresciute le attività commerciali on line e molte applicazioni per il business sono diventate digitali. Il mondo è cambiato.







h.11.30 - PANEL SESSION

Chair: Alberto Carpinetti, Presidente ADACI Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Luca Manuelli, CDO Ansaldo Energia e Presidente Cluster Tecnologico Nazionale “Fabbrica Intelligente”

Gabriele Perotti, CPO MCM Spa

Davide Del Vecchio, Global Procurement Executive Director at Angelini Pharma

Maurizio Sala, former at Michelin Spa

Cristina Ghiringhello, Direttore Confindustria Canavese

Q&A







h.12.00

Azioni sostenibili per un procurement di valore - Keynote Speaker: Eleonora Rizzuto, Direttore sostenibilità Bulgari e LMVH Italia, Chief Ethics and Compliance Officer

Chiamata all’azione per manager e aziende italiane nel facilitare e progettare azioni a favore della sostenibilità come protagonisti del cambiamento. Azioni collettive, azioni di team, azioni di capo filiera direttamente collegate con il business, azioni misurabili che migliorano gli impatti. Costruire mappe e progetti di sostenibilità è imprescindibile dal darsi una visione e un obiettivo.







h.12.25 - PANEL SESSION

Chair: Federica Dallanoce, Vice Presidente ADACI

Giampiero Carozza, CPO Amadori Spa, Vice Presidente Assocarni

Rossano Francia, Responsabile Vendor Management & Development ENI

Ada Rosa Balzan, Amministratore Delegato ARB Spa

Maurizio Bacilieri, Global Commodity Manager at Marelli

Giulia Borsa, Enterprise Account Executive EcoVadis

Q&A







h.14.30

Introduzione Prof. Carlo Cottarelli a cura di Federica Dallanoce, Vice Presidente ADACI

Main Speaker Opening Session: Prof. Carlo Cottarelli, Università Cattolica Scenari di ripresa per Italia ed Europa

Q&A

h.15.30

Leadership in Action - Keynote Speaker: Angelo Michele Ristuccia, Comandante della Divisione Vittorio Veneto

Ovunque vi siano azioni da perseguire, obiettivi da raggiungere, risultati da ottenere, la risorsa umana rimane al centro di ogni contesto. Interagire in modo efficace e valorizzante con le persone, metterle nelle condizioni di esprimere il meglio e focalizzare le energie di tutti verso la missione è uno dei compiti più complessi e impegnativi. La leadership prevarica la specificità organizzativa ed è sempre un'opportunità condividere esperienze per migliorarsi e comprendere le ragioni del successo o della sconfitta per prepararsi al meglio ad affrontare le difficili sfide operative in qualsiasi ambito.

h.16.00 - PANEL SESSION

Chair: Fabrizio Santini, Presidente Nazionale ADACI

Paolo Marnoni, Responsabile Centrale Acquisti Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA

Enzo Gelati, Procurement Director IIT

Olsi Callekas, CPO Verallia

Anna Campi, Procurement Senior Manager ERG Spa

Marco Fioravanti, Group Head of Procurement Rolling Stock Hitachi Rail

Q&A







h.16.30 - CPO Future-Proof: sviluppare i nuovi leader

Davide Amabile, Head of Execution and Project Management Practice at The European House-Ambrosetti

Fabrizio Santini, Presidente Nazionale ADACI

h.16.50 - Celebrazione dei premi e saluti

Vincenzo Genco, Presidente ADACI Sezione Lombardia e Liguria

h.17.30 - Chiusura evento

ADACI, oltre 50 anni di Associazione.

Fondata nel 1968, ha costituito fin dalle sue origini un preciso riferimento culturale e professionale per chi opera negli Approvvigionamenti, Supply Management, Gestione Materiali, Logistica e Facility Management: funzioni in costante evoluzione il cui ruolo ha assunto nel tempo importanza strategica e dimensioni di sempre maggior rilievo.

Per informazioni e contatti:

ADACI Associazione Italiana Acquisti e Supply Management

www.adaci.it

e-mail: comunicazione@adaci.it

tel. 347 96 66 498