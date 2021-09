Domani a ‘Un mare di pagine’ a Diano Marina il romanzo storico di Ugo Moriano sulla Sacra Sindone

Gran finale per la rassegna letteraria 'Un mare di pagine'. La manifestazione, promossa a Diano Marina dall’Ufficio Cultura del Comune, si concluderà il pomeriggio di venerdì primo ottobre con la presentazione alle 16 in piazza Martiri della Libertà, davanti al municipio, del nuovo libro di Ugo Moriano. Il pluripremiato scrittore imperiese, da tempo residente nella città degli aranci, ha appena pubblicato con la casa editrice genovese Coedit il primo volume di una saga avventurosa dedicata alla storia della Sacra Sindone. Il telo che avvolse il corpo di Gesù dopo la deposizione dalla croce è al centro di una vivace serie di avventure, intrighi, misteri.

La vicenda narrata nel libro intitolato “Il re della gloria: la stirpe della Sindone” si svolge in Palestina proprio al tempo di Gesù. Lucio Servilio Piso Cesare è un giovane tribuno della famiglia Giulia, che dopo aver ricevuto l’incarico di indagare sul comportamento di Pomponio Flacco, potente governatore della Siria, si troverà coinvolto nelle vicende legate alla passione di Cristo. Osteggiato anche da Ponzio Pilato, da anni prefetto della Giudea, Lucio cercherà, grazie all’aiuto del fidato centurione Gaenus e alla fedeltà del servo gallico Ruadhan, di sopravvivere a inganni e tradimenti. L’amore per Eliza lo porterà, nonostante sia devoto ai propri dei, ad aiutare Giuseppe e Nicodemo. Dopo aver concesso di liberare il corpo di Gesù dalla croce sul Golgota, Lucio agirà al loro fianco, a scapito dei propri interessi, per portare al sicuro il Sacro Telo.

L’incontro di domani pomeriggio a Diano Marina – prima presentazione del libro – sarà condotto da Marco Vallarino, direttore artistico della rassegna, e impreziosito dalle letture dell’attore Roberto Guidarini.

Paolo Pelizza (Edizioni All Around, 20 luglio), Maura Fioroni (Il Foglio, 27 luglio), Luca Crovi (Rizzoli, 10 agosto), Simona Baldelli (Sellerio, 2 settembre), Raffaella Ranise (ETS, 18 settembre), Raffaella Fenoglio (Sonda, 25 settembre) sono gli altri autori e autrici che hanno composto il calendario della rassegna che ha visto la partecipazione di un folto pubblico di residenti e turisti.

"Con 'Un mare di pagine' Diano Marina si è confermata città della cultura, oltre che dell’accoglienza» dice Ennio Pelazza, presidente del consiglio comunale cittadino con delega alla cultura. Abbiamo ospitato, grazie anche alla generosità dell’amico albergatore Americo Pilati, importanti autori e autrici in arrivo da Milano e da Roma, di cui hanno parlato giornali, tv, radio in tutta Italia, e che hanno scelto Diano Marina per presentare i loro libri nel ponente ligure. E poi abbiamo dato spazio a scrittrici e scrittori della scena locale, che da tempo contribuiscono a rendere il nostro territorio più vivace e che spesso hanno ottenuto ottimi riscontri di critica e pubblico anche in ambito nazionale. Speriamo quindi che la presentazione del nuovo libro di Ugo Moriano possa concludere nel modo migliore, venerdì pomeriggio, una manifestazione di successo".