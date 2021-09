Isole ecologiche ad Arma di Taggia: il Comune ha verificato il funzionamento, l'avvio del servizio si fa più vicino (Foto e Video)

Il Comune non restituirà le isole ecologiche di Taggia ma ci vorranno ancora alcune settimane prima dell'attivazione. È quanto emerso al termine di un sopralluogo effettuato ieri dall'assessore all'ambiente Lucio Cava, accompagnato dall'arch. Giulio Marino, insieme al personale della Docks Lanterna e dell'ufficio ambiente del Comune.

Obiettivo, verificare il corretto funzionamento delle isole destinate alla cittadinanza. Così come era già stato fatto per i nuovi punti di raccolta per le attività commerciali. Da tempo il Comune sta valutando come intervenire su questo nuovo servizio visto che a inizio estate l'ente aveva rilevato alcune difformità rispetto all'apparecchiatura fornita.

Dal sopralluogo sono emersi alcuni aspetti da migliorare prima dell'avvio del servizio che in prima battuta riguarderà una piccola fascia di popolazione per capire quale sia l'esatta risposta della cittadinanza e valutare eventuali correttivi in corso d'opera. Nei prossimi giorni gli uffici comunali procederanno ad avviare gli interventi necessari.

Potrebbero volerci ancora alcune settimane ma l'amministrazione comunale punta a spingere sull'acceleratore, considerando che i tempi sono maturi. Le isole sono state collocate circa un anno fa e l'appalto da poco più di 100mila euro risale all'ottobre 2019, vinto dalla Archimede Tecnologie di Napoli. Non è un mistero che il Comune puntasse a un avvio del servizio già diversi mesi fa ma alcuni problemi hanno rallentato tutta la fase successiva alla consegna, arrivando perfino a mettere in forse l'intera operazione.

L'autunno potrebbe essere la stagione ideale per verificare l'andamento del servizio e applicare eventuali interventi correttivi. Le isole per la cittadinanza funzioneranno attraverso l'uso del tesserino sanitario/codice fiscale (o in alternativa con un badge identificativo ndr) e permetteranno all'utenza selezionata dal Comune di andare oltre all'attuale sistema di esposizione delle singole frazioni di rifiuto. Più libertà ma anche più attenzione alla qualità della spazzatura conferita, perchè con le isole sarà molto più semplice risalire a chi non differenzia correttamente.

Il sopralluogo ha fatto emergere due episodi di inciviltà ad Arma. Qualcuno ha forzato una delle bocchette dell'isola nel parcheggio dietro via Queirolo per lanciarci all'interno dei rifiuti. Una amara sorpresa ma non l'unica, visto che a pochi metri dalla seconda isola, tra i palazzi di via della Cornice, in prossimità di una batteria di bidoni, sono stati trovati mobili abbandonati e sacchetti con ogni tipo di rifiuto dentro.