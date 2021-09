Decreto Legge per contenimenti Covid: 5 dipendenti dell'Asl 1 Imperiese non vaccinati sospesi dall'azienda

Il Governo aiuterà le Regioni a sostituire i medici No Vax, per i quali è scattata o sta scattando la sospensione. Ad assicurarlo è stato ieri il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a Torino. “A livello governativo – ha sottolineato – alcuni mesi fa ci siamo già assunti la responsabilità di introdurre l’obbligo vaccinale per i sanitari, nella consapevolezza che fosse diritto di ogni italiano, nel momento in cui entra in una struttura sanitaria, non essere contagiato da chi lo deve assistere”.

Intanto l'Asl 1 Imperiese, a seguito dell'avvenuto accertamento ai sensi del Decreto Legge, ha disposto un provvedimento di sospensione dal servizio per 5 operatori sanitari non vaccinati. Si tratta di quattro dipendenti tra Oss e Infermieri e un dirigente medico.