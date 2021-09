Amaie Spa, l’azienda che gestisce il servizio di distribuzione dell’energia elettrica nel comprensorio sanremese ha bandito un concorso per l’assunzione di cinque persone, a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno.

Si tratta di tre operai addetti alle squadre operative, un operatore in turno addetto al presidio della sala controllo rete elettrica e un magazziniere. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per le 12 dell’11 ottobre prossimo.