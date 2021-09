Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE



SANREMO

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

IMPERIA

10.00-20.00. Mostra di Guglielmo Mazzia con esposizione di mosaici artistici. Galleria ‘Rondò’ in piazza Dante, fino al 29 settembre (h 10/12-16/20)

OSPEDALETTI

7.00. ‘Liguria bike trail’: avventura in bici senza supporto per scoprire il Ponente Ligure. Tre tracce tra cui scegliere: classic 310 km 9000mt dsl traccia adatta a Mtb, monstercross: weekend 250 km 6800mt dsl traccia adatta Mtb ,monstercross: B-Road 410 km 11000mt dsl traccia adatta per Gravel, Mtb, monstercross Partenza ed arrivo presso ‘La Piccola’ di Ospedaletti, fino al 28 settembre, info QUI e QUI

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

COSIO D’ARROSCIA

10.00. Seconda parte del laboratorio internazionale di arti Trasformatorio, giunto alla 6a edizione, e all’esordio nel territorio Ligure- Partecipano visual artist, compositori, musicisti, fotografi, scrittori, videomaker, architetti (altre informazioni a questo link)

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 4 ottobre (più info)

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE

SANREMO

11.00. ‘LodoLandy a GoGo’: inaugurazione mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30



20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

IMPERIA

10.00-20.00. Mostra di Guglielmo Mazzia con esposizione di mosaici artistici. Galleria ‘Rondò’ in piazza Dante, fino al 29 settembre (h 10/12-16/20)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra personale di Emanuele Biagioni con sette opere sul tema delle dimensioni metropolitane fra l’ambiente e i personaggi che popolano città e locali. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 30 settembre (martedì a sabato 9/12.30-15/17, la prima e la terza domenica del mese 10/12.30)

BORDIGHERA

15.30-17.30. Workshop riservato agli operatori turistici organizzato dal Comune in collaborazione con Winedering srl. Sala Rossa del Palazzo del Parco, info turismo@bordighera.it

OSPEDALETTI

7.00. ‘Liguria bike trail’ (ultimo giorno): avventura in bici senza supporto per scoprire il Ponente Ligure. Tre tracce tra cui scegliere: classic 310 km 9000mt dsl traccia adatta a Mtb, monstercross: weekend 250 km 6800mt dsl traccia adatta Mtb, monstercross: B-Road 410 km 11000mt dsl traccia adatta per Gravel, Mtb, monstercross Partenza ed arrivo presso ‘La Piccola’ di Ospedaletti, info QUI e QUI

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

COSIO D’ARROSCIA

10.00. Seconda parte del laboratorio internazionale di arti Trasformatorio, giunto alla 6a edizione, e all’esordio nel territorio Ligure- Partecipano visual artist, compositori, musicisti, fotografi, scrittori, videomaker, architetti (altre informazioni a questo link)

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE

SANREMO

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)



20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

IMPERIA

10.00-20.00. Ultimo giorno della Mostra di Guglielmo Mazzia con esposizione di mosaici artistici. Galleria ‘Rondò’ in piazza Dante (h 10/12-16/20)

VENTIMIGLIA

15.30-18.00. Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 30 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

COSIO D’ARROSCIA

10.00. Seconda parte del laboratorio internazionale di arti Trasformatorio, giunto alla 6a edizione, e all’esordio nel territorio Ligure- Partecipano visual artist, compositori, musicisti, fotografi, scrittori, videomaker, architetti (altre informazioni a questo link)

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 4 ottobre (più info)





GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE

SANREMO

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

17.00 & 21.00. ‘Schubert transizione dallo stile giovanile alla maturità’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Hyeju Jung con Arcadie Triboi al pianoforte. Teatro dell’Opera del Casinò (info e prenotazioni QUI e QUI)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave

VENTIMIGLIA

15.30-18.00. Ultimo giorno della Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)



BORDIGHERA

12.00. Cerimonia di consegna della pergamena al Dott. Gilberto Salmoni, già deportato nel lager nazista di Buchenwald, presidente dell'Associazione Deportati (ANED) della Liguria, con conferimento della cittadinanza onoraria deliberata dal Consiglio Comunale. Teatro del Palazzo del Parco

DIANO MARINA



9.00. ‘Windfestival 2021, International Action Sport Event’ (10ª edizione): grande expo di windsurf, surf, kitesurf, sup, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Lungomare, sino al 3 ottobre (i dettagli a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



COSIO D’ARROSCIA

10.00. Seconda parte del laboratorio internazionale di arti Trasformatorio, giunto alla 6a edizione, e all’esordio nel territorio Ligure- Partecipano visual artist, compositori, musicisti, fotografi, scrittori, videomaker, architetti (altre informazioni a questo link)

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 4 ottobre (più info)





VENERDI’ 1 OTTOBRE

SANREMO

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

IMPERIA

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

DIANO MARINA



9.00. ‘Windfestival 2021, International Action Sport Event’ (10ª edizione): grande expo di windsurf, surf, kitesurf, sup, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Lungomare, sino al 3 ottobre (i dettagli a questo link)

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.3, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 10 ottobre, info 331 9365845

16.00. Per la rassegna ‘Un Mare di pagine 2021’, l0 scrittore Ugo Moriano presenta ‘Il Re della glori’. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



COSIO D’ARROSCIA

10.00. Seconda parte del laboratorio internazionale di arti Trasformatorio, giunto alla 6a edizione, e all’esordio nel territorio Ligure- Partecipano visual artist, compositori, musicisti, fotografi, scrittori, videomaker, architetti (altre informazioni a questo link)

DOLCEACQUA

16.00-20.00. Mostra fotografica ‘Linee & frammenti’ di Marta La Veneziana con due distinti concept: ‘Time’ & ‘La Linea Sottile’. Pinacoteca Morscio, Via Doria 10, fino al 10 ottobre (venerdì 16/20, sabato e domenica 10/12.30-14.30/20) ingresso gratuito con esibizione del Green Pass

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 4 ottobre (più info)



10.00-19.00. ‘Id-Weekend’: salone dedicato a turismo, gastronomia, sostenibilità, sport, accoglienza, artigianato e business model con 80 spazi d’esposizione e uno totalmente dedicato all’Italia. Porto cittadino, ingresso gratuito, fino al 3 ottobre (più info)



SABATO 2 OTTOBRE

SANREMO

10.00-19.00. 37° Torneo Internazionale Pallavolo femminile Sanremo Cup Memorial Tessitore. A cura della ASD Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Polo sportivo Mercato dei fiori a Bussana, anche domani

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

IMPERIA

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)



17.00. Per i Pomeriggi Universitari (19a edizione), Roberta Fabbri presenta la sua tesi sul tema ‘Musealizzazione di un sito archeologico attraverso il caso studio di Ventimiglia’. Relatore: Silvia Gron. Correlatore: Emanuele Morezzi. Correlatore esterno: Daniela Gandolfi. Sede della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

DIANO MARINA



9.00. ‘Windfestival 2021, International Action Sport Event’ (10ª edizione): grande expo di windsurf, surf, kitesurf, sup, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Lungomare, sino al 3 ottobre (i dettagli a questo link)

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.3, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 10 ottobre, info 331 9365845

11.00. Partenza della Regata nazionale RS Feva nello specchio acqueo antistante il Porticciolo di Diano (più info)

16.00. ‘Dimensione atemporale’: inaugurazione mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

CASTEL VITTORIO

20.00. ‘Cena con le Stelle – Alla scoperta del Cielo Autunnale’: evento a cura dell’Associazione Stellaria di Perinaldo (cena dalle ore 19.30, osservazioni dalle ore 21). Agriturismo ‘il Rifugio’ a Colle Langan (prenotazioni a questo link)

COSIO D’ARROSCIA

10.00. Seconda parte del laboratorio internazionale di arti Trasformatorio, giunto alla 6a edizione, e all’esordio nel territorio Ligure- Partecipano visual artist, compositori, musicisti, fotografi, scrittori, videomaker, architetti (altre informazioni a questo link)

DOLCEACQUA

10.00-20.00. Mostra fotografica ‘Linee & frammenti’ di Marta La Veneziana con due distinti concept: ‘Time’ & ‘La Linea Sottile’. Pinacoteca Morscio, Via Doria 10, fino al 10 ottobre (venerdì 16/20, sabato e domenica 10/12.30-14.30/20) ingresso gratuito con esibizione del Green Pass

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 4 ottobre (più info)



10.00-19.00. ‘Id-Weekend’: salone dedicato a turismo, gastronomia, sostenibilità, sport, accoglienza, artigianato e business model con 80 spazi d’esposizione e uno totalmente dedicato all’Italia. Porto cittadino, ingresso gratuito, fino al 3 ottobre (più info)



DOMENICA 3 OTTOBRE

SANREMO

9.30. 37° Torneo Internazionale Pallavolo femminile Sanremo Cup Memorial Tessitore. A cura della ASD Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Polo sportivo Mercato dei fiori a Bussana

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

11.00. Per i festeggiamenti del Santo Patrono, Santa Messa alla Bauma di San Romolo

IMPERIA

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

DIANO MARINA



9.00. ‘Windfestival 2021, International Action Sport Event’ (ultimo giorno della 10ª edizione): grande expo di windsurf, surf, kitesurf, sup, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Lungomare (i dettagli a questo link)

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.3, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 10 ottobre, info 331 9365845

11.00. Partenza dell’ultimo giorno della Regata nazionale RS Feva nello specchio acqueo antistante il Porticciolo di Diano (più info)

16.00 & 17.00. World Folklore Festival 2021 (4ª edizione): sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino (h 16.00) + Esibizione dei gruppi folkloristici sul palco del Molo delle Tartarughe (h 17.00)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

COSIO D’ARROSCIA

10.00. Ultimo giorno della seconda parte del laboratorio internazionale di arti Trasformatorio, giunto alla 6a edizione, e all’esordio nel territorio Ligure- Partecipano visual artist, compositori, musicisti, fotografi, scrittori, videomaker, architetti (altre informazioni a questo link)

DOLCEACQUA

10.00-20.00. Mostra fotografica ‘Linee & frammenti’ di Marta La Veneziana con due distinti concept: ‘Time’ & ‘La Linea Sottile’. Pinacoteca Morscio, Via Doria 10, fino al 10 ottobre (venerdì 16/20, sabato e domenica 10/12.30-14.30/20) ingresso gratuito con esibizione del Green Pass

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA

MONACO

9.00. 32ª edizione degli SPORTEL Awards 2021: tre giorni eventi aperti al pubblico. In programma: la Cerimonia degli Sportel Awards, conferenze, incontri esclusivi, sedute per dediche, proiezioni ecc. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 ottobre (per saperne di più cliccare questo link)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Daniel Lozakovich al violino. In programma: De Sabata Victor, Sibelius Jean e Debussy Claude. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 4 ottobre (più info)



10.00-19.00. ‘Id-Weekend’: ultimo giorno del salone dedicato a turismo, gastronomia, sostenibilità, sport, accoglienza, artigianato e business model con 80 spazi d’esposizione e uno totalmente dedicato all’Italia. Porto cittadino, ingresso gratuito (più info)





