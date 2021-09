Vallecrosia: seminuda e in lacrime nel centro della città, donna soccorsa ieri sera dalla Croce Azzurra

Soccorsa prima da un soccorritore fuori servizio e poi da un’ambulanza della Croce Azzurra che stava rientrando da un normale servizio mentre, seminuda e in lacrime vagava senza meta in una via del centro di Vallecrosia.

E’ accaduto nella tarda serata di ieri, quando l'uomo che svolge opera di volontariato a Ventimiglia ha notato la donna che, spaesata e senza una meta, camminava seminuda. L'uomo si è fermato e ha chiesto l'intervento di un'ambulanza, arrivata poco dopo. Hanno calmato la donna, coprendola.

E’ stata poi accompagnata in ospedale e sono stati avvisati i Carabinieri, che dovranno scoprire i motivi della disperazione della donna, straniera ma con domicilio a Sanremo, e perché era in strada seminuda.