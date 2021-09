Bordighera: scooter investe un pedone in piazza Garibaldi, due feriti e intervento dell'elicottero

Investimento di un pedone, questo pomeriggio in piazza Garibaldi a Bordighera, nei pressi del mercato coperto. Secondo una prima ricostruzione uno scooter ha investito un uomo che stava attraversando fuori dalle strisce pedonali.

Sia il centauro che il pedone sono rimasti feriti. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze di Ponente Emergenza e della Croce Azzurra di Vallecrosia, insieme alla Polizia Municipale. E’ stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero, che è atterrato all’eliporto dell’ospedale.

I due feriti vengono curati al ‘Saint Charles’ e verrà valutata la loro situazione per un eventuale trasferimento. Sono stati per ora portati in codice giallo di media gravità.