Dopo i Mastery in, la formazione all'Istituto De Filippi prosegue per tutta la carriera di chef e manager dell’ospitalità

L'Istituto De Filippi con i suoi Mastery in accompagna i corsisti lungo tutto il loro percorso formativo e professionale; la partecipazione ai corsi di Alta Formazione per diventare chef, manager dell’ospitalità, maitre e albergatori permette di entrare nel network dei docenti e degli specialisti che accompagneranno i partecipanti all'ingresso nel mondo del lavoro e rimarranno a loro disposizione e al loro fianco in tutte le scelte della loro carriera professionale.

Grazie alla presenza di affermati ed autentici professionisti dell’accoglienza, della ristorazione e di altri servizi della filiera del food, l’Istituto De Filippi fornisce un servizio di placement e di orientamento professionale costante a tutti gli allievi dei suoi Mastery in che prenderanno l’avvio nel mese di ottobre.

I CORSI DI ALTA FORMAZIONE

Il Mastery in “la Grande Ospitalità Italiana” ed il Mastery in “la Grande Cucina Italiana” sono percorsi formativi di eccellenza e unici nel panorama italiano che vedranno nella loro fase finale l’inserimento per uno stage curriculare presso i migliori ristoranti e le più prestigiose strutture di accoglienza italiani ed internazionali.

L’orientamento professionale costante prevede due fasi che incarnano la tradizione dell’eccellenza dell’Istituto de Filippi che da sempre pone al centro la persona. La prima fase si svilupperà durante il Master in attraverso la profilazione del candidato in merito alle sue hard e soft skills. Durante la formazione verranno analizzati le potenzialità e i talenti degli allievi e per ognuno di loro gli specialisti valuteranno come tradurli in competenze ed abilità specifiche secondo una metodologia innovativa ed unica.

La seconda fase prende avvio dalla selezione da parte degli Specialisti e dei Coach, insieme ai corsisti, della specifica struttura dove ciascun allievo inizierà il proprio percorso professionale attraverso lo stage curriculare. In questa fase i partecipanti verranno supportati nella scelta e, attraverso l’esperienza e la conoscenza diretta delle brigate di cucina e degli staff degli hotel dei coordinatori, verranno accompagnati nell’inserimento nel mondo del lavoro.

I COORDINATORI AL SERVIZIO DEGLI STUDENTI

L’autorevolezza e la professionalità degli Chef Antonio Ghilardi e Marcello Leoni per il Mastery in “la Grande Cucina Italiana”, e del F&B Manager Carlo Pierato per il Mastery in “la Grande Ospitalità Italiana” e di tutti gli specialisti e Coach dell’Istituto De Filippi permetterà ai corsisti di avere un costante supporto di orientamento nelle scelte professionali.

Le competenze di questa squadra di professionisti, la loro conoscenza approfondita del mercato HO.RE.CA e il loro network sono una risorsa unica e preziosa a disposizione dei partecipanti ai Corsi.

I Mastery in ospiteranno anche l’intervento di professionisti e di aziende leader parte del DEF Club che oltre a concorrere nella formazione degli allievi insieme ai docenti specialisti, avranno la possibilità di conoscere ogni singolo partecipante permettendo così a quest’ultimi la costruzione di un personale network di contatti utili per l’intera vita professionale.

LUNEDÌ 27 ALLE 18 L'OPEN DAY ONLINE GRATUITO

L'Istituto De Filippi organizza un altro open day online, in programma lunedì 27 settembre alle 18.00, per presentare i suoi corsi di Alta Formazione: Il Mastery in “la Grande Ospitalità Italiana” ed il Mastery in “la Grande Cucina Italiana”, i programmi, gli sbocchi professionali e le numerose opportunità economiche a supporto della partecipazione dei migliori talenti.

Tutte le informazioni riguardo all'evento si trovano nel seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-istituto-de-filippi-open-day-online-173601626137?aff=erelexpmlt