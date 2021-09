Al Ristorante San Carlo di Ventimiglia, proseguono i sabato sera di musica e buon cibo

Dai primi di agosto c'è una nuova gestione al Ristorante San Carlo di Ventimiglia. Alla guida del locale la titolare Elisa Rossi ed in cucina la cuoca Valentina Bua. La nuova gestione si è posta come obiettivo di offrire alla clientela un miglior servizio in sala e dei nuovi menù che andranno ancora di più a valorizzare le portate, con ingredienti sempre freschi, tutti provenienti dal territorio.

L'intento è quello di soddisfare il cliente a 360°, con ricette che varieranno a seconda della stagione e della fantasia della cuoca e non solo.

Il ristorante è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato per il pranzo, dalle 12 alle 14.30.

La cucina si avvale inoltre, della collaborazione del pastificio Pasta Fresca Morena, per offrire sempre primi piatti gustosi e genuini, secondo la tipica tradizione mediterranea e casalinga.

Al sabato proseguiranno le serate "Eat & Show" con eventi speciali, karaoke e tanto divertimento.

Se desideri trascorrere una serata all'insegna del gusto e della spensieratezza, lo staff del Ristorante San Carlo ti aspetta tutti i sabato sera.

Il locale durante la settimana propone a pranzo un menù speciale per aziende e privati anche con la formula “menù lavoro”.