RFI investe oltre 5 milioni di euro sulla stazione di Sanremo: partiti oggi i lavori per i tapis roulant

Dopo i lavori che hanno interessato il miglioramento tecnologico delle scale mobili e ascensori della stazione, vengono avviate le attività ai tapis roulant con la revisione completa e la sostituzione delle componenti meccaniche ed elettriche degli apparati di stazione. Come noto, infatti, molte volte i sistemi che dovrebbero velocizzare da un lato l'accesso ai treni e dall'altro l'uscita sono rimasti inattivi per diverse ore con conseguenti gravi disagi per i viaggiatori.

L’intervento, programmato al termine della stagione turistica, viene realizzato per fasi per consentire comunque l’utilizzo di una parte degli impianti durante i lavori e proseguirà per concludersi entro gennaio 2022.

Un milione e 800mila euro è l’investimento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per consentire una migliore affidabilità ed efficienza degli impianti riducendo al minimo i futuri interventi di manutenzione.