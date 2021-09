Target: AB Cartongesso & Tinteggiature, quando la passione si trasforma in lavoro

Andrea Bolla, il titolare di AB Cartongesso & Tinteggiature, dopo le scuole superiori segue quella che è da sempre la sua passione e inizia lavorare con il padre. All’epoca la ditta si occupava solamente di tinteggiature d’interni ed esterni per le varie aziende della zona.

Dopo aver fatto pratica in quello che era sempre stato il mestiere di famiglia, Andrea decide di mettersi in proprio e ampliare il suo target di clientela iniziando a lavorare anche in Costa Azzurra a Monaco, Mentone e Nizza.

Dopo aver lavorato da solo per qualche anno, aver partecipato a numerosi corsi ed essersi specializzato in opere in cartongesso, decide di collaborare con Igor Crestale. Oggi, insieme, creano delle lavorazioni molto particolari soprattutto per le pareti dei locali. Le opere in cartongesso hanno numerosi vantaggi, primo tra tutti la velocità di posa, infatti non bisogna attendere i tempi di asciugatura classici. Sicuramente il costo è nettamente minore ed è più facile intervenire nel tempo, quindi è anche molto pratico.

Oltre alle opere in cartongesso, l’azienda si occupa di controsoffitti, coibentazioni termoacustiche, pareti e contropareti per la divisione dei locali, velette estetiche, tagli di luce led, tinteggiature, verniciature di ferro e legno e parquet laminati flottanti.

Anche le richieste da parte dei clienti con gli anni sono nettamente cambiate. Oggi il parquet viene incollato ai listelli mentre prima le richieste riguardavano soprattutto il parquet laminato flottante. Molte sono le richieste di coibentazioni di alloggi già esistenti e di velette estetiche fatte in cartongesso con la striscia led che illumina raso soffitto o raso parete.

In futuro il titolare Andrea Bolla si specializzerà anche in giardini verticali e in pareti a fontana.