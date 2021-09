L’Atelier du Sourcil arriva in Italia con Marionnaud

Disegnare e perfezionare la forma delle sopracciglia : la matita Sublimabrow ®, in legno o retrattile; il pennarello Browline ® per riprodurre l’effetto microblading; il gel Perm-a-line per un risultato intenso, a lunga tenuta; il gel fissante trasparente o colorato Browshape ®; e l’esfoliante per Labbra e Sopracciglia , il nuovo irrinunciabile trattamento settimanale.

Illuminare ed intensificare lo sguardo: 3 tipi di mascara dal colore nero intenso, Upcil® per un effetto allungante, Volumacils® per una maggiore intensità e Volumacils+® per un volume estremo immediato; le matite Gemmes® disponibili in 4 colori per uno sguardo ancora più profondo; l’eyeliner in feltro Sublimliner per una linea precisa e sottile; Luminabrow per illuminare; Minéclat® per risaltare lo sguardo e nascondere le imperfezioni; il pennarello Fantastic Freeckles per delle perfette lentiggini in ogni occasione; e infine Ricigel®, il trattamento a base di olio di ricino che fortifica le ciglia.