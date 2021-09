Desideri acquistare una casa al mare o nell'entroterra? Nessun problema, ci pensa l'Agenzia Immobiliare Emanuelli di Arma di Taggia!

Se cerchi casa nella provincia di Imperia, l'Agenzia Immobiliare Emanuelli di Arma di Taggia (ex agenzia Tatoni), da oltre 30 anni si occupa di compravendita di immobili con serietà e professionalità. In questi ultimi mesi dopo essere passati in zona bianca, il mercato Immobiliare ha dato risposte molto positive offrendo un'ampia scelta di abitazioni sia sulla costa che nell'entroterra. Questo è un ottimo momento per comprare casa, visto che l’offerta si sta sempre più allargando e se hai dei dubbi e delle perplessità, ti consigliamo di rivolgerti all'Agenzia Immobiliare Emanuelli che ti saprà guidare nella scelta più idonea alle tue esigenze. Affidandoti ad Attilio Emanuelli, titolare dell’Agenzia ed al suo staff, potrai fare affidamento su un team preparato e professionale che si occuperà in prima persona di seguire ogni pratica di compravendita e adempiere a tutti gli aspetti burocratici previsti dalla legge.

“Siamo abituati a fare le valutazioni degli immobili in modo gratuito – spiega Attilio Emanuelli – e accogliamo tutti i clienti nella nostra agenzia che si trova ad Arma di fianco alla vecchia stazione dei treni. Lo staff è composto da personale altamente qualificato, in grado di assistere il cliente dalla ricerca dell’immobile fino alla stipula del contratto notarile di compravendita e qualora sia necessario, anche di avvalersi della collaborazione di Istituti bancari, Notai, Commercialisti, Architetti, Geometri, Artigiani e Imprese di costruzioni”.

Per ulteriori informazioni:

Immobiliare Emanuelli

Via Blengino 4, 18018 Taggia (IM)

Telefono: 0184 43429 - 3358045253

Sito: http://www.immobiliareemanuelli.com/

http://www.immobiliareemanuelli.com/