Incontro della Confcommercio di Diano Marina con Marcello Bellacicco candidato alla carica di sindaco

Spiega Franca Weitzenmiller, presidente della Confcommercio dianese: “Abbiamo incontrato anche il generale Marcello Bellaccico, insieme ad alcuni componenti della sua lista civica, per confrontarci sulle tematiche dei settori del commercio e del turismo. Erano presenti Davide Trevia per la Federalberghi, Arianna La Porta per Federmoda, Monica Gatti per i Pubblici esercizi, Paolo Saglietto per la categoria dei Balneari e Marino Ramella per quella dei campeggi. Il generale Bellacicco ha esposto in modo chiaro il suo programma e si è mostrato molto preparato, grazie anche alle esperienze maturate nel corso della sua attività professionale. Ha anche evidenziato la sua volontà di coinvolgere in modo ampio l’intero Golfo Dianese, puntando, fra le altre cose alla destagionalizzazione. Ci ha inoltre assicurato una stretta collaborazione, anche attraverso la creazione di tavoli di concertazione. I tavoli di lavoro sono una cosa che abbiamo chiesto a tutti i candidati a sindaco, perché riteniamo fondamentale che nelle scelte future per la città vi sia l’apporto di chi nella città vive e lavora quotidianamente”.