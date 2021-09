Imperia: nido di vespe 'velutine' rimosso ieri sera in via Cascione, intervento della Protezione Civile (Foto)

Una squadra specializzata della Protezione Civile SS. Trinità di Imperia, su richiesta del Comune, è intervenuta ieri sera in via Cascione per neutralizzare un grosso e pericoloso nido di vespe 'Velutine' che era stato realizzato dagli imenotteri asiatici sul cornicione del palazzo della ex Banca d'Italia.

Una squadra di supporto ha provveduto a mettere in sicurezza la strada e le abitazioni circostanti, al fine di evitare che nel corso dell'intervento alcuni imenotteri, attirati dalle luci, potessero sfuggire e pungere delle persone. L'intervento è stato realizzato senza problemi nell'arco di una mezz'ora e il nido è stato neutralizzato.

Gli interventi di neutralizzazione dei nidi di Vespa Velutina da parte delle squadre specializzate della Protezione Civile della provincia di Imperia sono coordinati dall'Ente Parco Regionale delle Alpi Liguri su incarico di Regione Liguria.