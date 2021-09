Un nostro lettore, Massimiliano Rossi, ci ha scritto evidenziando l'estrema pericolositá per i pedoni che entrano in via della Repubblica a Sanremo:

“Nonostante ci sia un limite di 30 km/h, un incrocio e la mancanza di un marciapiede, la velocità di entrata di moto auto e furgoni è elevatissima, se non folle in certi casi ed orari della sera. Quando verrà installato un dissuasore o un dosso o un controllo elettronico? Quando ci scapperà il morto?”