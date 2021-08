Sanremo: formazione gratuita con CNA e Studio Aschei, al via nuovo progetto

Ai blocchi di partenza, il nuovo progetto di formazione gratuita di CNA Imperia nato in collaborazione con lo Studio Aschei e cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Piano straordinario “Formazione per la ripresa” – Fondi POR FSE Liguria 2014-2020 "La formazione professionale sta assumendo un ruolo sempre più strategico all’interno del sistema produttivo. Da un lato, le necessità dei giovani che vogliono affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro con maggiori qualifiche; dall’altro l’esigenza delle imprese già consolidate, che vogliono vedere soddisfatti i propri bisogni di aggiornamento ed evoluzione interni. In generale, una opportunità per potersi mantenere aggiornati e competitivi in un ambiente in continua crescita e in cui la competizione è sempre più serrata" - spiegano da CNA.



Una opportunità formativa dedicata a titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti che vogliono migliorare le proprie competenze su contenuti oggi vitali per la sopravvivenza e lo sviluppo della propria professionalità. I corsi si terranno in modalità online con una durata ciascuno di 15 ore e saranno completamente gratuiti, finanziati dal Fondo Sociale Europeo: al termine del corso, verrà poi rilasciato l’attestato di frequenza a cura di Regione Liguria.

Queste le tematiche dei percorsi proposti:

Gestione aziendale e gestione risorse umane, conoscenza del contesto organizzativo;

Marketing e “net” strategy: tecniche e strumenti di comunicazione on-line e off-line e posizionamento dell’azienda;

Social Media Management;

Strategie relazionali e di negoziazione, con particolare riferimento alle nuove modalità di gestione a distanza di scambi, incontri e colloqui;

Innovazione tecnologica e competenze digitali a supporto delle nuove forme di organizzazione del lavoro (Smart Working);

Gestione del cambiamento e innovazione organizzativa;

Uso dei pacchetti operativi (Windows o Mac);

Lingue estere (Inglese e Spagnolo livelli base e avanzato).

"Fare formazione significa non solo acquisire dati e nozioni, ma soprattutto idee, concetti, strumenti e metodi da applicare nella propria realtà e ottenere significativi risultati nell'ambito od area nella quale operiamo, ridefinire obiettivi, ruoli e capacità - spiega Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia - La formazione è lo strumento strategico chiave per l'espansione di qualsiasi attività imprenditoriale, grazie alla quale un'azienda può accrescere la propria area di influenza, il proprio know how, la propria immagine, il proprio valore e di conseguenza la propria competitività".

E conclude - "Il mondo del lavoro e delle imprese al tempo del Covid-19 ha sperimentato nuove forme organizzative, accogliendo un approccio che ha fatto del digitale, inaspettatamente, la chiave per la tenuta del sistema. La sfida ora è quella non solo di migliorare o consolidare le competenze già acquisite, ma soprattutto svilupparne nuove e trasversali per cogliere appieno le opportunità, cavalcando il cambiamento, e ritornare finalmente a essere protagonisti".

"Per informazioni e per conoscere le modalità di partecipazione, contattare gli uffici della sede CNA di Sanremo: tel. 0184 1916603 – e-mail segreteria@im.cna.it" - ricordano da CNA.