Bordighera Book Festival, al via la terza giornata di eventi: ecco il programma (foto)

ore 11,45 Milleluci Chiara Mazzocchi (Artista) e Paolo Renati (Scienziato) "Il Matrimonio Mistico" Conferenza: Portare in essere la Sacra Legge Naturale.

ore 16,30 Buga Buga “Un libro per l'estate” Leucotea Edizioni Gesuino Collu "Baci da Bordighera" Isabella Nicora "Ragazze lontane" ore 16,45 Milleluci Luca Valentini “Fantasmi” Atene Edizioni

ore 18,00 Buga Buga Paolo Veziano “La Repubblica di Pigna” Una parentesi di democrazia (29 agosto 1944-8 ottobre 1944) con il contributo di Giorgio Caudano e Graziano Mamone Fusta Editore ore 18,15 Milleluci Stefano Albertieri “Seborga misteri e… dintorni” Alzani Editore ore 18,45 Buga Buga Donatella Alfonso “Ai tempi del virus” e gli autori di Edizioni All Around ore 19,00 Milleluci Giuseppe Alfonso Maggi “Il viaggio del Priore” Appunti, emozioni e fatiche di un viaggiatore nell'Italia del Settecento. Antiche Porte Editrice Alle ore 19,30 al Buga Buga Show Cooking “Pan Bagnau De Chi” con Francesco Verrando a cura di Confraternita Du Pan Bagnau e Confesercenti. Il pan bagnau, una ricetta antica che sopravvive anche grazie all’omonima confraternita, nata a Bordighera, da un’idea di Francesco Verrando e Alex Gozzoli. Il Pan Bagnau ha origine per recuperare il pane secco, la ricetta si prepara con una pagnotta casereccia con pomodori cuore di bue, olive taggiasche, acciughe e peperoni, dopo aver insaporito il pane con aglio di Vessalico.