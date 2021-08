L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 27 agosto al 3 settembre

Ariete: assurdo sbraitare o mugugnare… Gli spleen contrassegnanti il corrente lasso temporale, dipendono sia da astri monelli che dall’altalenante morale … State attraversando una fase delicata nel corso della quale confidare in mutamenti, socializzare, credere e sperare è l’unica maniera per debellare tensione ed agitazione … Amici con cui combinare una pizza, una bella mangiata e simpatie da coltivare senza esitare. Fattibile un mini viaggio.



Toro: i sogni non son belli se non sono pazzerelli …Liberate dunque la fantasia, concedetevi una dolce follia, frequentate gente ilare che non seguiti a mugugnare, disdegnate chiunque abbia approfittato della vostra disponibilità reclamando, se vi spettano, diritti e priorità! Tante idee e progetti frullano nella testolina e uno di questi, quando meno ve l’aspettate, si materializzerà … Non da escludere un invito, una festicciola o un ritrovo ruspante e divertente.



Gemelli: ma si degneranno Giove e l’ultimo quarto di Luna che il 30 agosto brilla nella vostra costellazione a portarvi un po’ di fortuna? Dopo un periodo snervante un minimo di distensione non guasterebbe … Beh … probabilmente vi toccherà ancora scendere a compromessi, non permettere vi si tratti da fessi, sistemare annose questioni, guardarvi da imbroglioni, sorvegliare la salute e le valute … Poi, grazie, a provvidenziali appoggi, rifiorirete e ve la spasserete.



Cancro: tempo di saldi nel vostro cielo: la iella viene infatti scontata e ve ne accorgerete quando scenderete da una giostra talmente sbilenca dall’avervi rintronati. Via libera quindi alle speranze e alle soddisfazioni sia in ambito operativo o strettamente personale a patto di accantonare la diffidenza e coltivare un rapporto avente molto da offrire. Un neo proverrà da un biasimo, da un presunto obbligo a cui non vorrete obbedire, da una latente preoccupazione e da un cafone.



Leone: ma quanti presuntuosi vi ronzano intorno … da chi si crede onnipotente a chi non capisce niente, per non parlare di chi monta in cattedra, protesta, si incupisce o avvilisce ... Certo che con Saturno storto è difficile che le faccende vadano dritte ma appellandovi alla tenacia la spunterete! New relative a un contratto o ad un lavoro destante ansia e possibilità di rivedere una confidente che vi ha sempre voluto bene. Contiguità con località lacustri, marine o campestri.



Vergine: causa faccende da sbrigare, fogli da firmare, esperti da interpellare, beni da tutelare, il relax sembrerà un optional ma nel week-end vi ristorerete a patto di evadere dalla routine. Ci saranno pure dei congiunti o conoscenti da incoraggiare e un’amica con cui organizzare qualcosa di pimpante al fine di riequilibrare l’umore errante. In tempi non lontani inoltre otterrete ciò che dà tanto volete. Adiacenze con enti sanitari, giuridici o guardie municipali.



Bilancia: “Aiutati che il ciel ti aiuta” … affermava un proverbio a cui attenervi scupolosamente al fine di inquadrare ciò sembrava compromesso, ottimizzare la quotidianità, accettare una profferta, incentivare un rapporto mezzo smunto, confidare nelle stelle e in un sestile di Giove portante a galla verità nascoste o liete novelle … Chi ha esaurito le vacanze si appresti ad un fiacco ritorno alla normalità indipendentemente da qualche seratina trascorsa insieme a gente gaia e carina.



Scorpione: coi chiari di luna settembrini c’è poco da gongolare ma, grazie al sostegno di stelline compiacenti, riuscirete a barcamenarvi rinvenendo un escamotage a ciò che blocca, impedisce, ostruisce … Oltretutto, se divisi tra due fuochi, vi converrà dare un colpo al cerchio e uno alla botte usando pugno di ferro e guanti di velluto nel trattare con chi, ignorando le vostre intenzioni, tenderà a ficcare tra le ruote dei ruvidi bastoni …Gioie da bimbetti o da una risposta a lungo attesa.



Sagittario: certo che sconfiggere gli astiosi, gli invidiosi, i biliosi non è semplice ma fregatevene e fate spallucce, confidando nei benefici stellari per ottenere consensi, succose riconquiste, privilegi, scuotervi di dosso il torpore di amare stagioni, guardando verso un futuro meno ostico e più sicuro … Fattibili delle confutazioni con uno dalla crapa dura o zeppa di segatura, delle sorpresine, un diletto o viaggetto, un incontro non propriamente casuale e un week end speciale.



Capricorno: “Soltanto chi va piano arriva sano e va lontano” … Rimembratelo quantunque la fretta agguantasse e se la pace sembra un miraggio non disperate perché entro fine estate raggiungerete le mete agognate… Si intravvedono altresì degli attimi di impasse per chi gestisce locali od aziende ed indignazioni verso individui reputati più sinceri e meno ambigui … Crampi addominali o stomaco gemente: non imitate i maialini e masticate lentamente. Week end interessante.



Acquario: più molli di un semolino ciondolerete a destra e a manca, crogiolandovi sull’amaca di indeterminatezze da debellare con la convinzione di riuscire ad adattarvi discretamente ad un contesto indigesto ma, sotto sotto, non molesto come ipotizzavate! Un parente impensierirà, una relazione si chiarirà e, nel complesso, tra brontolii e minute esultanze la settimana volerà! Doloretti di origine spasmodica o infiammatoria… Domenica briosa se trascorsa fuori casa.



Pesci: tra un sospiro e un respiro la settimana scorrerà all’insegna della trepidazione e dell’agitazione … Quante cosette stanno per variare rispetto a quando gli assilli tampinavano o il timore di non essere all’altezza di specifiche situazioni vi faceva elucubrare … Confidate in qualche miglioramento sul fronte generale, accarezzate un sogno in procinto di avverarsi e siate magnanimi con chi borbotta soltanto perché vi vuole vedere sereni. Impertinenze da una donna.