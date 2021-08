Stasera Open Night vaccinale a Imperia, domani Open Day a Pieve di Teco

Una due giorni dedicata alle vaccinazioni contro il Covid-19 nel distretto sanitario imperiese: questa sera dalle 19 alle 22 Open Night presso il Palasalute di Imperia, mentre domani, sabato 28 agosto, Open Day a Pieve di Teco, presso i locali della sala consiliare del municipio, dalle 9 alle 13.

Le vaccinazioni saranno ad accesso diretto, aperte a tutte le fasce d’età, senza prenotazione per la prima dose del vaccino anti-Covid (vaccino a mRna) o per anticipare il richiamo. Le vaccinazioni verranno effettuate sempre nel rispetto dell'intervallo previsto per il tipo di vaccino della prima dose somministrata, (tra 21 e 42 giorni dalla prima dose per Pfizer, da 28 a 42 giorni per il vaccino Moderna e da 8 a 12 settimane dalla prima dose per Astrazeneca).