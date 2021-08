San Bartolomeo al Mare: in fiamme auto posteggiata, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio a San Bartolomeo al Mare per l'incendio di una vettura posteggiata in via Cristoforo Colombo.

Per fortuna nessuno si è fatto male o è rimasto intossicato, si registrano solo danni materiali all'auto incendiata.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha quindi lavorato sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.