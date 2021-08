Rifugiati afghani nel ponente, Rifondazione Comunista chiede aiuti per i più piccoli

“Oggi, più che in altre occasioni, dobbiamo dare seguito alla nostra indignazione che abbiamo subito davanti alle immagini televisive che ci giungevano dall’Afghanistan”. Ad intervenire sull’attuale situazione nel paese asiatico sono il Direttivo del Circolo Arci di Taggia ‘Tunin Siffredi’ in collaborazione con il Direttivo del Circolo di Rifondazione Comunista Sanremo-Taggia ‘Valeria Faraldi’ che spiegano: “Ieri vedevamo bambini dati ai militari americani per fuggire e sperare in una vita degna di essere chiamata tale. Oggi parte di quei bambini, fortunatamente, sono a casa nostra. Ora occorre che tutti si senta il dovere di aiutare tali bambini, che più di tutti soffrono il trauma. Hanno bisogno, sicuramente di alimentarsi e vestirsi, ma soprattutto hanno bisogno di normalità, e la normalità nei bambini è il riuscire a giocare. Distrarli di ciò che hanno visto, sentito, odorato. Hanno bisogno di tornare a sorridere con gli occhi. Vi chiediamo un aiuto. Piccolo o grande che sia. Lo chiediamo per far tornare a giocare questi bambini, gli stessi che vedevamo spauriti, piangenti, e letteralmente sollevati e portati via dall’inferno e da un futuro pressoché impossibile. È il momento di aiutare, di dimostrare coerenza, per giudicare ci sarà tempo.

Le offerte possono essere versate tramite bonifico bancario sul C/C CARIGE intestato a:

Circolo Arci Tunin Siffredi Aps

IBAN IT12X0617549091000001981180

Pubblicheremo il resoconto settimanale di quanto abbiamo raccolto e l'utilizzo che è stato fatto. Indirizzi mail:

prc.sanremotaggia@gmail.com

oppure arci.tuninsiffredi@gmail.com

Per offerte chiamare anche i seguenti numeri: 3483813212 Aberto, 3383199559 Carlo, 3346000452 Enzo, 3483925294 Marco”.