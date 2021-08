Diano Marina, Luigi Basso a '2 ciapetti con Federico': "Mi candido con Marcello Bellacicco"

L’assessore uscente Luigi Basso si candiderà alle elezioni amministrative di Diano Marina non però a supporto del suo attuale collega di giunta Cristiano Za Garibaldi, ma a sostegno della candidatura a sindaco di Marcello Bellacicco. L’annuncio è stato dato in trasmissione a ‘2 ciapetti con Federico’. "La nostra sarà una lista puramente civica - ha detto - Ho valutato il curriculum del generale Bellacicco ed è quello che serve per Diano Marina".

Guarda l’intervista integrale:

