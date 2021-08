Sanremo: maxi pattuglione di Municipale e Polizia, controllati tre locali per le normative anti Covid (Foto)

Maxi pattuglione della Polizia Municipale di Sanremo insieme ai colleghi del Commissariato. In particolare gli agenti si sono concentrati su alcuni locali, in particolare sul rispetto delle normative Covid, in particolare per evitare assembramenti.

Tre i locali controllati, un circolo a Bussana Vecchia, un bar in via Roma ed uno stabilimento balneare in zona Foce. Nel primo caso gli agenti sono stati chiamati per la musica ad alto volume e assembramenti, in particolare nei giorni scorsi. Nel corso dei controlli la titolare ha dichiarato di aver riaperto da poco e di non essere perfettamente a conoscenza delle normative. Ieri sera, effettivamente, la situazione era migliorata rispetto a quelle precedenti, ma il locale potrebbe essere sanzionato sul piano amministrativo.

Un bar di via Roma è stato verificato dagli agenti ed è stato sanzionato per assembramento e mancato utilizzo delle mascherine. Sulla spiaggia in zona Foce sono stati trovati circa 200 giovani e il locale era autorizzato esclusivamente a fare musica, con i ragazzi che erano eccessivamente assembrati anche se non c’era una vera e propria discoteca. Una situazione border line, sulla quale gli agenti dovranno verificare come sanzionare il locale.

Per il resto la Municipale e la Polizia ha elevato ieri una quindicina di verbali, ma hanno anche fatto 60 controlli con l’etilometro. Fortunatamente nessuno dei verificati avevano i livelli superiori a quelli previsti mentre sono stati multati alcuni automobilisti e motociclisti per altre inosservanze alle norme del codice della strada. I controlli proseguiranno anche nelle prossime serate.