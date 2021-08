Nuovo sabato di protesta a Nizza: in migliaia contro il green pass, anche alcuni italiani

Nuovo sabato di protesta a Nizza per il movimento no green pass. In migliaia si sono riversati per le strade della città francese. Secondo gli organizzatori si parla di circa 11mila persone, circa la metà rispetto alla settimana scorsa.

In mezzo a loro anche una piccola rappresentanza di italiani. Il corteo si è snodato fino in centro, al suono di slogan che inneggiavano contro l'adozione obbligatoria della certificazione vaccinale e l'obbligo di vaccinarsi visto come una privazione delle libertà.

Per le foto ringraziamo la redazione di NiceMatin