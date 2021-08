Sanremo: sono stati 174 i vaccini somministrati ieri sera al Palafiori per la nuova 'Open night' (Foto)

Non sono i numeri delle prime serate di vaccinazione ma, anche ieri al Palafiori di Sanremo sono stati in molti, tra i residenti della nostra provincia a fare il vaccino, sia per la prima che per la seconda dose.

L’appuntamento per tutti era, come sempre, dalle 19 alle 22 e sono stati 174 i cittadini che si sono presentati. All’interno sono stati accolti dal personale Asl, insieme ai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile.

Questa mattina, lo ricordiamo, si svolge l’Open day mattutino, fino alle 13, al Palasalute di Imperia.