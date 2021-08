Imperia: ingresso vietato a chi non ha il 'Green Pass', Osapp "No alla mensa obbligatoria in carcere"

Gli aderenti al sindacato Osapp della Polizia Penitenziaria del carcere di Imperia hanno deciso di non andare alla ‘Mensa Obbligatoria di Servizio’, dopo quella che considerano una discriminazione del personale, visto che gli agenti senza ‘Green Pass’ non possono accedere.

Si tratta di una decisione presa nei giorni scorsi, che deriva dalla circolare del Direttore Generale Gianfranco De Gesu: “Secondo noi – evidenzia il sindacato Osapp – si tratta di una discriminazione incoerente del personale di Polizia Penitenziaria. La circolare verte, in ottemperanza alle direttive del Ministero della Salute, a negare l’accesso del locale mensa di servizio al personale sprovvisto di ‘Green pass’, fornendo un cestino contenente due panini, una bottiglietta d’acqua e un frutto”.

Pasquale Modesti, vice segretario regionale del sindacato ha annunciato, insieme agli aderenti tra gli agenti del carcere imperiese che, appena verrà notificato il limite di accesso alla mensa obbligatoria dell’istituto, sarà messa in atto la protesta pacifica di astensione dalla stessa.

“Essendo il reparto di Imperia unito e coeso – dice Modesti - non verrà messa in atto alcuna distinzione tra gli appartenenti al Corpo, tralasciando quale sia la visione personale del mondo e del singolo individuo, il collega che non discrimina, non umilia e non ghettizza. E’ un esempio di civiltà. Il collega è quello che si trova accanto a te, spalla a spalla durante il turno di servizio nelle difficoltà quotidiane del nostro lavoro. Noi agenti montiamo in servizio per la sicurezza della collettività, mangiamo e lavoriamo insieme ed ogni giorno serviamo lo Stato. Questo è quello che abbiamo sempre fatto e questo è quello che continueremo a fare, uniti in quello che si chiamo ‘Spirito di Corpo’ e così andiamo avanti”.

“La protesta - conclude Modesti - sarà portata avanti ad oltranza fino a che gli organi preposti non forniranno risposte esaustive ad evitare tali discriminazioni che ledono la libertà e la scelta di ogni singolo individuo”.