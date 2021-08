L’esposizione Festival della Moda Maschile del Casinò di Sanremo a “Estate in Diretta - Il tempo di Greta” (video)

“Il Tempo di Greta”, la seguitissima rubrica di eventi e di meteo inserita ne “Estate in Diretta” (1,6 milioni di telespettatori 17% di share) ha dedicato un servizio all’esposizione “Festival della Moda Maschile 1952 1990 La Grande Bellezza dei Maestri Sartori” creata dal Casinò di Sanremo.

La mostra, premiata dal patrocinio del Ministero della Cultura, è riuscita con l’esposizione di abiti unici nella storia del miglior Made Italy a ricordare i trent’anni dell’Alta Sartoria maschile, che ebbero nel Casinò una location prestigiosa.

«Nel momento della chiusura e dei bilanci vorrei ringraziare tutte le Maison che hanno collaborato alla riuscita di questo evento, svoltosi in completa sicurezza, che ha meritato il Patrocinio del Ministero della Cultura ed ha visto la collaborazione del Comune di Sanremo, della Confartigianato nazionale e del periodico Arbiter, con il Direttore Franz Botrè» - sottolinea il Consigliere del Cda del Casinò Barbara Biale - «È stata un’esposizione che non solo ci ha portato indietro nel tempo ma ci permetterà di costruire per il futuro nuovi canali di espressione soprattutto per le nuove professionalità dell’Alta Moda, che vogliamo riportare a Sanremo. L’artigianato di qualità in tutte le sue declinazioni è una delle componenti essenziali della nostra economia e quindi ripercorrendo le nostre tradizioni, guardando all’innovazione, vogliamo riuscire ad unire Alta Sartoria, Musica, spettacoli ed arte floreale in un’interpretazione culturale sempre più esaustiva. Grazie ancora a tutti e arrivederci al prossimo anno».



Il video: