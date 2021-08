Riva Ligure: questa sera in piazza Ughetto torna la commedia dialettale con ‘U prexiu de ina buxia’

Questa sera a Riva Ligure alle 21.30 in Piazza Ughetto Il calendario eventi organizzato dall'assessorato al turismo e manifestazioni propone una commedia dialettale dal titolo ‘U prexiu de ina buxia’.

Il titolo della commedia messa in atto dalla Compagnia ‘Nasciüi pe’ rie’ presuppone già un imbroglio,e a cercare di metterlo in atto è un padre per non far sposare la figlia, ma come si dice ‘Le bugie hanno le gambe corte’ e così l’autore viene scoperto e ne dovrà subire le conseguenze.

Commedia in due atti piacevole e divertente dove vengono a galla i difetti ma anche i pregi dei personaggi. Ecco gli attori in scena: Luigi Cavicchia, Veronica Giordana, Ilaria Cavicchia, Demetra DeNitto, Matteo Maiano, Gioacchino Logico, Vanna Astrego e Carla Colombi.