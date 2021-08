Bordighera: le protezioni dei ginkgo biloba fanno il loro lavoro in piazza della stazione, ma forse sono troppo delicate?

Qui piazza Eroi della Libertà. Sembra che una delle protezioni adottate per difendere i ginkgo biloba, presenti nella nuovissima piazza della stazione, abbia purtroppo subito qualche lieve danno, probabilmente ancora dovuto alle manovre eseguite dalle vetture per entrare o uscire dalle latistanti postazioni di sosta.

La discussione a proposito della salute e della protezione delle piante ha generato qualche ruggine, durante l'ultimo consiglio comunale, fra l'assessore Laganà e la consigliera Mara Lorenzi che già prima aveva espresso le proprie perplessità a riguardo. Il fulcro del dibattito scaturiva proprio in merito al posizionamento degli alberi all'interno del nuovo contesto architettonico urbano inaugurato il 18 giugno.

Il benessere degli alberi resta, in ogni caso, la priorità per tutti e certamente si cercherà di fare il possibile per salvaguardare le piante, soprattutto nella Città delle Palme che mira sempre di più al futuro attraverso il filtro green della tutela dell'ambiente.