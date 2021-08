Imperia: la leggendaria partita ai 'Giuseppini' del 1970, anche il Circolo Parasio ricorda Gerd Muller

“Le leggende, lo sanno tutti, si tramandano, si ascoltano, si raccontano. Quei giovani del Parasio, prendendo tutti in contropiede, portarono fino ad Imperia 90 minuti di quella leggenda”.

Il Circolo Parasio di Imperia ricorda in questo modo Gerd Muller, lo straordinario attaccante tedesco morto, a 75 anni, dopo una lunga malattia. Muller era appena tornato dai Mondiali del Messico, dove nella ‘Partita del Secolo’, inguaiò più volte la difesa della nazionale, nel match che l’Italia vinse 4-3 in semifinale.

Il 17 luglio 1970 il campo dei Padri Giuseppini si riempì di pubblico in poco tempo, quando si diffuse la notizia che Muller (in vacanza in quel periodo a Laigueglia) scese in campo. La formazione era composta da: Graglia Renzo, Berncardino Giovanni, Lardo Roberto, Acquarone Mauro, Tafuni Giacomo, Raineri Vincenzo e Gerard Muller.

“Ciao campione” ha scritto il presidente Giacomo Raineri.