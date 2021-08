Sanremo: stop alla pesca del gambero rosso, Lega “Costante contatto con l'assessore Piana e il ministro Patuanelli”

“Tramite il nostro segretario cittadino, Daniele Ventimiglia, siamo in costante contatto con l'assessore regionale alla Pesca, Alessandro Piana, per trovare una soluzione per le tante attività locali legate alla pesca del gambero rosso e minacciate dallo stop annunciato nei giorni scorsi”.



Così intervengono dalla Lega Sanremo in merito alla vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso molte famiglie di pescatori locali. “Piana - concludono dalla Lega matuziana - ha già sentito il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, per arrivare a una soluzione del problema”.